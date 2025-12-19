بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 13 إلى 19 ديسمبر 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات والملفات الحيوية.

تضمنت الأنشطة، إجراء رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن مشروعات المبادرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في العديد من القطاعات التنموية والخدمية.

وشملت الجولة تفقد الوحدة البيطرية بقرية "نوى"، ومكتبة مصر العامة بشبين القناطر، إلى جانب زيارة مركز طب الأسرة والمركز التكنولوجي بقرية طحانوب، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، باعتباره أضخم المشروعات الصحية التي تُنفذ ضمن المبادرة بالمحافظة.

كما تفقد سير العمل بمشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة، والذي يتم تنفيذه بتكلفة تتجاوز 2.175 مليار جنيه، ويضم 7 مبانٍ رئيسية بطاقة إجمالية تبلغ 390 سريرًا، بالإضافة إلى 25 حضانة للمبتسرين.

واستعرض الموقف التنفيذي للمشروع الذي بدأ العمل به في ديسمبر 2023، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية 67%، على مساحة أرض تتجاوز 26 ألف م²، فيما تبلغ المساحة البنائية 75% منها، موجهًا بالإسراع في إنهاء التشطيبات وتوريد التجهيزات الطبية المتخصصة واعتماد أي تعديلات هندسية لازمة؛ لضمان تسليم المستشفى خلال المدة التعاقدية؛ لتبدأ في تقديم خدمات طبية متميزة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشارك رئيس الوزراء في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالعاصمة الجديدة، والذي سيكون الأول من نوعه في شمال إفريقيا، ويهدف إلى دعم توسيع فرص التجارة والاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كقوة دافعة في مستقبل التجارة بالقارة.

أكد خلال كلمة ألقاها، أن المركز سيمثل صرحًا رائدًا ومركزًا حيويًا للمعلومات التجارية وبناء القدرات والابتكار والتواصل القاري، موضحًا أن التكامل القاري يعد مفتاحًا لتحقيق نمو مستدام وشامل، وتعزيز مكانة إفريقيا كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

شملت الأنشطة، لقاء برئيس هيئة الرعاية الصحية لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المنظومة تعكس رؤية الدولة في بناء نظام صحي قوي وشامل، مشددًا على استمرار العمل للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيلاء اهتمام خاص بالنظافة والأمن والصيانة في مختلف المنشآت الصحية.

كما عقد اجتماعًا لبحث إيجاد حلول جذرية للمشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، مؤكدًا مرونة الحكومة واستعدادها لدعم ومساندة هذه المؤسسات للخروج من عثراتها المالية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، كما طالب رئيسي هيئتي "الوطنية للإعلام" و"الوطنية للصحافة" بسرعة إعداد دراسات واضحة بالأرقام تتضمن جميع الإجراءات المالية الخاصة بالمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في إصلاح أوضاعها الاقتصادية.

وتضمنت الأنشطة، لقاء رئيس الوزراء برئيس "اقتصادية قناة السويس" لمتابعة مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية وجهود جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى ما تتمتع به المنطقة من مقومات تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات.

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية خلال الأعوام المالية 2022/2023، و2023/2024 و2024/2025، والفترة من مطلع يوليو من 2025/2026 حتى الآن، بلغ نحو 12.96 مليار دولار، فيما وصل إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة إلى 457 شركة، منها 296 شركة تأسست منذ عام 2022/2023 وحتى الآن، بإجمالي رأس مال مصدر بلغ 785 مليون دولار.

كما شهد توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية بمنطقة السخنة، وتأسيس شركة "ساف فلاي ليمتد SAf Fly" لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة جديدة تعزز قدرات المنطقة الاقتصادية لمواكبة التوجه العالمي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ويُعد المشروع أول استثمار صناعي قطري بـ "اقتصادية قناة السويس"، باستثمارات 200 مليون دولار في مرحلته الأولى، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 200 ألف طن، على أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن سنويًا مع اكتمال المرحلتين الثانية والثالثة خلال 5 سنوات، لترتفع الاستثمارات المباشرة التراكمية إلى أكثر من 500 مليون دولار.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع رؤساء المجالس التصديرية، مطالبًا بمضاعفة الاستثمارات واستغلال المناخ الجاذب والفرص الواعدة، وتمت الإشارة إلى أن الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري شهدت تحقيق أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الماضية، وتسجيل أعلى صادرات غير بترولية بقيمة 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في الصادرات بـ 6.5 مليار دولار، إلى جانب تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد بقيمة 107.6 مليار دولار.

كما التقى رئيس الوزراء مسئولي شركة "إيني" ومجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التنمية المجتمعية بقطاع الرعاية الصحية، حيث تم مناقشة آخر التطورات الخاصة بالتعاون بين مؤسسة "إيني فاونديشن" ووزارة الصحة والسكان في إدارة وتشغيل مستشفى أو أكثر في مصر بالتعاون مع مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية، مع الإشارة إلى وجود توافق على إدارة وتشغيل مستشفى "هليوبوليس الجديد" ومستشفى "العاصمة الجديدة 2".

وشملت الأنشطة، افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية "مصنع 270 الحربي" بالقليوبية، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بتوطين الصناعة وبناء القدرات البشرية والبنية التحتية لتعزيز قدرة الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يُعد إنجازًا صناعيًا مهمًا، نظرًا لدورها الحيوي في محطات الرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي ومحطات وخزانات مياه الشرب.

كما ترأس اجتماع لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، مؤكدًا أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا للحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تم استعراض خطة حوكمة الدين الخارجي، وتنظيم الاقتراض عبر وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركات الدين في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

واختتم رئيس الوزراء أنشطة الأسبوع بزيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفد رفيع المستوى، استهلها بعقد لقاء مع نظيره اللبناني، أعقبه عقد جلسة مباحثات موسعة لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.

كما عقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره اللبناني، أكد خلاله موقف مصر الثابت والداعم للبنان قيادةً وحكومةً وشعبًا وحرصها الدائم على مساندة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يواجه فيها تحديات استثنائية على كافة المستويات.

كما التقى رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية اللبنانية، حيث أعلن استعداد الشركات المصرية للمشاركة في جهود إعادة إعمار لبنان خصوصًا في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والصحة.