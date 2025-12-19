قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

آية التيجي

يعاني بعض الأشخاص من رائحة فم كريهة مستمرة لا تختفي رغم الاهتمام بنظافة الأسنان، ما يثير الشك في أن يكون السبب نابعًا من المعدة أو الجهاز الهضمي وليس الفم فقط. 

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

ووفقًا لموقع Medical News Today، فإن رائحة الفم المنبعثة من المعدة قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية تحتاج إلى علاج حقيقي وليس مجرد حلول مؤقتة، ومن أبرز أسبابها :

ـ ارتجاع المريء: عودة أحماض المعدة إلى المريء والفم، ما يؤدي إلى رائحة كريهة وطعم حامضي.

ـ جرثومة المعدة (Helicobacter pylori): بكتيريا قد تسبب التهابات بالمعدة وتنتج مركبات كبريتية ذات رائحة نفاذة.

ـ اضطرابات الهضم: مثل بطء الهضم أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء.

ـ الصيام الطويل أو الوجبات غير المنتظمة: ما يزيد من أحماض المعدة ويؤثر على رائحة النفس.

طرق علاج رائحة الفم القادمة من المعدة

ويوضح الأطباء أن العلاج يعتمد على علاج السبب الأساسي، وليس الاكتفاء بغسول الفم فقط، وتشمل الحلول:

ـ علاج ارتجاع المريء

ـ تناول وجبات صغيرة ومتعددة.

ـ تجنب النوم بعد الأكل مباشرة.

ـ الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحارة والمشروبات الغازية.

ـ استخدام أدوية تقليل الحموضة تحت إشراف طبي.

ـ علاج جرثومة المعدة

الخضوع لتحاليل التشخيص (تحليل النفس أو البراز).

تناول مضادات حيوية مع أدوية خفض الحموضة وفق بروتوكول طبي محدد.

ـ طرق لتحسين صحة الجهاز الهضمي

شرب كميات كافية من الماء.

تناول أطعمة غنية بالألياف.

استخدام البروبيوتيك لدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ـ الاهتمام بنظافة الفم واللسان

تنظيف الأسنان مرتين يوميًا.

تنظيف اللسان لتقليل تراكم البكتيريا.

استخدام خيط الأسنان وغسول الفم الطبي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

نصح أطباء الاسنان بضرورة مراجعة الطبيب في الحالات التالية:

ـ استمرار رائحة الفم رغم العناية الجيدة بالأسنان.

ـ وجود أعراض مصاحبة مثل حرقة المعدة، آلام البطن، الغثيان أو فقدان الوزن.

ـ ملاحظة رائحة قوية تشبه الكبريت أو الأمونيا.

رائحة الفم الكريهة رائحة الفم من المعدة علاج رائحة الفم جرثومة المعدة أسباب رائحة الفم مشاكل الجهاز الهضمي

