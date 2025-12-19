بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

يعاني بعض الأشخاص من رائحة فم كريهة مستمرة لا تختفي رغم الاهتمام بنظافة الأسنان، ما يثير الشك في أن يكون السبب نابعًا من المعدة أو الجهاز الهضمي وليس الفم فقط.

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

ووفقًا لموقع Medical News Today، فإن رائحة الفم المنبعثة من المعدة قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية تحتاج إلى علاج حقيقي وليس مجرد حلول مؤقتة، ومن أبرز أسبابها :

ـ ارتجاع المريء: عودة أحماض المعدة إلى المريء والفم، ما يؤدي إلى رائحة كريهة وطعم حامضي.

ـ جرثومة المعدة (Helicobacter pylori): بكتيريا قد تسبب التهابات بالمعدة وتنتج مركبات كبريتية ذات رائحة نفاذة.

ـ اضطرابات الهضم: مثل بطء الهضم أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء.

ـ الصيام الطويل أو الوجبات غير المنتظمة: ما يزيد من أحماض المعدة ويؤثر على رائحة النفس.

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

طرق علاج رائحة الفم القادمة من المعدة

ويوضح الأطباء أن العلاج يعتمد على علاج السبب الأساسي، وليس الاكتفاء بغسول الفم فقط، وتشمل الحلول:

ـ علاج ارتجاع المريء

ـ تناول وجبات صغيرة ومتعددة.

ـ تجنب النوم بعد الأكل مباشرة.

ـ الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحارة والمشروبات الغازية.

ـ استخدام أدوية تقليل الحموضة تحت إشراف طبي.

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

ـ علاج جرثومة المعدة

الخضوع لتحاليل التشخيص (تحليل النفس أو البراز).

تناول مضادات حيوية مع أدوية خفض الحموضة وفق بروتوكول طبي محدد.

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

ـ طرق لتحسين صحة الجهاز الهضمي

شرب كميات كافية من الماء.

تناول أطعمة غنية بالألياف.

استخدام البروبيوتيك لدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء.

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

ـ الاهتمام بنظافة الفم واللسان

تنظيف الأسنان مرتين يوميًا.

تنظيف اللسان لتقليل تراكم البكتيريا.

استخدام خيط الأسنان وغسول الفم الطبي.

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

متى يجب زيارة الطبيب؟

نصح أطباء الاسنان بضرورة مراجعة الطبيب في الحالات التالية:

ـ استمرار رائحة الفم رغم العناية الجيدة بالأسنان.

ـ وجود أعراض مصاحبة مثل حرقة المعدة، آلام البطن، الغثيان أو فقدان الوزن.

ـ ملاحظة رائحة قوية تشبه الكبريت أو الأمونيا.