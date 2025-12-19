وزير الخارجية الأمريكي يطلب من آبي أحمد إرسال قوات إثيوبية إلى غزة

أفاد دبلوماسيان غربيان مطلعان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق من هذا الأسبوع المساهمة بقوات في قوة الأمن الدولية الوليدة بغزة.

خطة ترامب للسلام في غزة

وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا لغزة إلى إنشاء قوة دولية للإشراف على فترة انتقالية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب، والذي دمره أكثر من عامين من الحرب.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر أجريا سلسلة من المحادثات مع عدد من الدول، في محاولة لإقناعها بالمشاركة في قوة دولية من المقرّر نشرها في قطاع غزة.