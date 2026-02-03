محمد فؤاد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب العدل في النواب والخُشت نائبا

أخطر حزب العدل، برئاسة النائب "عبد المنعم إمام"، رئيس مجلس النواب بتشكيل الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك وفقاً لأحكام المادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتقرر اختيار النائب "محمد أحمد فؤاد عطية" رئيساً للهيئة البرلمانية، والنائب "حسام حسن الخُشت" نائباً له، مع تأكيد الحزب اتخاذه موقع المعارضة البرلمانية، وممارسة دوره الرقابي والتشريعي دعماً لنهج الإصلاح الذي يؤمن به، واحتراماً لأحكام الدستور.

وافتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، التي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

يهدف التعديل إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة.

ويستهدف تحقيق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

وتشهد الجلسة عرض عدد من الاتفاقيات الدولية (منح) على النحو الآتي:

-قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص".

-قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

-قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

-قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

-قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.