قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد وفاة نزيل نتيجة التعذيب.. طلب إحاطة بالبرلمان بسبب مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وما ترتب على ذلك من وقائع إجرامية جسيمة، وصلت إلى حد وفاة أحد المواطنين داخل إحدى هذه المنشآت.

وأكد حلمي في طلب الإحاطة أن أحد المواطنين يبلغ من العمر 54 عامًا مقيم بعزبة أبو دراع - ثان المحلة - محافظة الغربية، تعرض لتعذيب وسوء معاملة جسيمة داخل إحدى المصحات غير المرخصة ما أدى إلى وفاته داخل المصحة.

وأشار حلمي، إلى أن المصحة غير المرخصة لم تكتف بذلك بل نقلت المتوفي لمصحة أخرى غير مرخصة أيضا لتغيير مكان الوفاة وطمس الحقيقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ووجهت الاتهامات إلى عدد من الأشخاص في واقعة تشكل جريمة قتل مكتملة الأركان، بما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واستهانة بأرواح المرضى.

وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن خطورة هذه المصحات غير المرخصة لا تقتصر على غياب الترخيص فقط، بل تشمل أيضًا التعامل مع مرضى الإدمان من قبل أشخاص غير متخصصين، لا يحملون أي مؤهلات طبية أو نفسية، ما يحوّل العلاج إلى ممارسات بدائية وخطرة تعتمد على الحبس القسري والتعذيب.

وأكد حلمي، أن هذه المنشآت تخضع قانونيًا لإشراف المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، إلا أن التقصير الرقابي المستمر سمح بوجود عشر مصحات غير مرخصة فقط داخل دائرة الدخيلة تعمل بشكل علني دون أي إجراءات حاسمة، ما يعكس خللًا إداريًا ورقابيًا جسيمًا.

وطالب النائب في طلب الإحاطة الحكومة بالرد على أسئلة عاجلة، منها أسباب السماح باستمرار عمل هذه المصحات، وخطط الوزارة لتقنين أوضاع المنشآت الجادة، وإجراءات غلق الكيانات الوهمية فورًا، ومن يتحمل المسؤولية الإدارية والسياسية عن وفاة المواطنين داخل هذه المنشآت.

وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة يمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للرقابة، وتقنين أوضاع المنشآت الجادة، وغلق المصحات المخالفة فورًا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

حريق

السيطرة على حريق محدود بمركب سياحي على النيل دون خسائر بشرية

البنك

رئيس البنك الزراعي: تعزيز وعي العملاء لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال ضرورة ملحة

تدشين كنيسة

الأنبا إسحق يدشن كنيسة الشهيد استفانوس بإيبارشية طما

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد