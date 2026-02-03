بعد استكمال الإجراءات.. المسافرون يتجهون إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا ، حيث تحرك المسافرون العائدون إلى قطاع غزة بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بعودتهم عبر معبر رفح.

ودعمت منظمة الصحة العالمية جهود الإجلاء الطبي في غزة، بعد إعادة فتح معبر رفح، والذي سمح بخروج عدد من المرضى ومرافقيهم مباشرة إلى مصر، وسافر آخرون عبر معبر كرم أبو سالم مشيرة إلى أن آخر إجلاء طبي عبر رفح كان في مايو 2024 .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها سهلت الإجلاء الطبي لـ 24 طفلا من غزة إلى الأردن، برفقة 36 مرافقا، وفي 26 يناير وصل حوالي 50 مريضا كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر إلى الجانب الفلسطيني، كجزء من الترتيبات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

أشارت الصحة العالمية إلى أن الحافلات اتجهت صوب معبر رفح من أجل الدخول إلى مصر، محملة بآمال أن يعود الجرحى بكامل صحتهم وهم يمشون على أقدامهم، وأشرفت منظمة الصحة العالمية على نقل المسافرين إلى معبر رفح.