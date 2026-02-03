برلماني: تشغيل معبر رفح من الجانبين خطوة إنسانية تعكس ثوابت مصر

أكد النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، أن تشغيل معبر رفح البري من الجانبين وعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى داخل قطاع غزة يمثل خطوة إنسانية بالغة الأهمية، تعكس الدور التاريخي والمحوري للدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيف المعاناة عن المدنيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وقال الحسيني ربيع إن الجهود المصرية المتواصلة، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، انطلاقًا من ثوابت راسخة لا تتغير، تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة والعيش الآمن على أرضه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن فتح المعبر وعودة الفلسطينيين إلى غزة يبرهن على حرص مصر على تأمين الممرات الإنسانية، وتيسير دخول المساعدات الإغاثية والطبية، إلى جانب تسهيل حركة العائدين، بما يسهم في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية، خاصة على النساء والأطفال وكبار السن.

وشدد النائب هشام الحسيني ربيع على أن التحركات المصرية المكثفة تعكس مسؤولية وطنية وقومية، وتؤكد أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، والعمل الجاد من أجل وقف معاناة المدنيين، ودعم مسار السلام العادل والشامل الذي يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأكد النائب هشام الحسيني ربيع، على أن وحدة الموقف العربي خلف الجهود المصرية تمثل ضرورة ملحّة في هذه المرحلة الدقيقة، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والتاريخية.