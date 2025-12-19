العثور على حطام طائرة روسية مسيرة في مدينة إزميت غرب تركيا

ذكرت وكالة الأنباء التركية (APA) أن طائرة مسيرة روسية بدون طيار تحطمت في مدينة إزميت بمحافظة كوجالي التركية، وأرسلت الجهات المختصة فرق إلى موقع الحادث.

طائرة روسية مسيرة في تركيا

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن الطائرة التي عثر عليها طائرة استطلاع روسية يُشتبه في أنها من طراز أورلان-10، معطلة في منطقة ريفية بمدينة إزميت، بمحافظة كوجالي.

وتخضع الطائرة، التي قامت وحدات الدرك التركية بتأمينها، لتحليل جنائي وفني، حيث تُقيّم وكالات الدفاع والاستخبارات ما إذا كانت قد تعرضت لعطل، أو أُسقطت، أو انحرفت عن مسارها.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب حادثة مماثلة وقعت مؤخرًا في شمال تركيا، ما يُؤكد المخاوف المتزايدة بشأن النشاط الجوي غير المصرح به، على الرغم من تأكيد المسؤولين عدم وجود أي تهديد للمدنيين.