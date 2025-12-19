جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على الحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة.

جوتيرش يدعم الأونروا

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، دعمه لوكالة غوث وتشكيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي اضطلعت بدور مهم في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة.

وأشار جوتيرش إلى أن الفلسطينيين يحتاجون أفقا للأمل ودوامة العنف يجب أن تتوقف، لافتا إلى أن الوضع في الضفة الغربية مقلق للغاية.

أكد أنه من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة ولا يجب التحجج بأي ذريعة لعدم فعل ذلك.

اجتماع ميامي بشأن غزة

ويعقد يوم الجمعة اجتماعا في مدينة ميامي الأمريكية، بمشاركة مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، ومسؤولين رفيعي المستوى من قطر ومصر وتركيا لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض ومصدرين آخرين مطلعين.

وقال موقع "أكسيوس" إن هذا الاجتماع يعد الأرفع مستوى بين الوسطاء في الولايات المتحدة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر، ويهدف الاجتماع إلى الاتفاق على الخطوات التالية للضغط على كل من إسرائيل وحماس لتنفيذ التزاماتهما.