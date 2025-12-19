لافروف: المحادثات الأمريكية الروسية لا تحتاج إلى مساعدة أوروبا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الجمعة بأنه لا حاجة لتدخل أوروبي في الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا.

الحوار الروسي الأمريكي

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أشار لافروف إلى أنه "من الأفضل ألا يتدخلوا"، مؤكداً أن "الحوار الروسي الأمريكي قائم على تفاهم راسخ" للقمة السابقة التي عُقدت في ألاسكا بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وأوضح لافروف كذلك أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا "تستند مباشرة إلى مقترحات ترامب وفريقه التفاوضي"، وأنه لا يوجد أي مبرر لواشنطن للتراجع عنها.

منتدى الشراكة الروسية الأفريقية

ووصل لافروف، أمس الخميس إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

ويناقش الاجتماع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة والفعاليات الروسية الأفريقية الرفيعة المستوى وسيحدد الوزراء الخطوات الإضافية لتطوير الشراكة الروسية الأفريقية المتعددة الأوجه وتعزيز طابعها الاستراتيجي، مع التركيز على عدد من القضايا.