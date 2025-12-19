البرلمان العربي: صون اللغة العربية لم يعد ترفًا ثقافيًا بل واجبا وطنيا

شارك البرلمان العربي ممثلًا في النائبة زمزم عبدالله أحمد عضو البرلمان العربي، في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي نظمته جامعة الدول العربية، تحت عنوان "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"، مؤكدًا أن هذه المشاركة تأتي ترجمة لالتزام راسخ بحماية لغة الضاد بوصفها الهوية الجامعة للأمة العربية، وركيزةً أصيلةً من ركائز الانتماء، وجسرًا حضاريًا ممتدًا للتواصل الإنساني والمعرفي بين الشعوب.

وأكد البرلمان العربي بهذه المناسبة، أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتخاطب، بل هي وعاء الفكر والذاكرة والتاريخ، وعنوانٌ لثروة ثقافية وروحية تتجاوز حدود الجغرافيا.

وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما تفرضه منصات التواصل الاجتماعي من تحديات وانتشار مفردات دخيلة، يشدد البرلمان العربي على أن صون اللغة العربية اليوم لم يعد ترفًا ثقافيًا، بل هو واجب وطني وقومي يستدعي تكاتف المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية والتشريعية لحماية اللغة من التشويه والتهميش، وتعزيز حضورها في الفضاء الرقمي والتقني.

كما أكد البرلمان العربي أهمية دعم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتطوير مناهجها وأساليبها بما يواكب العصر ويخاطب الأجيال الجديدة، مع توسيع المبادرات التي تُعلي مكانة اللغة العربية في البحث العلمي والإبداع والمعرفة، وتُرسّخ استخدامها الصحيح في الإعلام والمحتوى الرقمي.