احذر غرف الدارك ويب,, خطر يهدد دخول الأطفال والمراهقين على الإنترنت
شراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين مصر وروسيا.. أبرز ملفات زيارة لافروف للقاهرة
مصرع عامل سقط من سقالة داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر
سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
أخبار العالم

البرلمان العربي: صون اللغة العربية لم يعد ترفًا ثقافيًا بل واجبا وطنيا

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية
الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية
الديب أبوعلي

شارك البرلمان العربي ممثلًا في النائبة زمزم عبدالله أحمد عضو البرلمان العربي، في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي نظمته جامعة الدول العربية، تحت عنوان "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"، مؤكدًا أن هذه المشاركة تأتي ترجمة لالتزام راسخ بحماية لغة الضاد بوصفها الهوية الجامعة للأمة العربية، وركيزةً أصيلةً من ركائز الانتماء، وجسرًا حضاريًا ممتدًا للتواصل الإنساني والمعرفي بين الشعوب.

وأكد البرلمان العربي بهذه المناسبة، أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتخاطب، بل هي وعاء الفكر والذاكرة والتاريخ، وعنوانٌ لثروة ثقافية وروحية تتجاوز حدود الجغرافيا.

وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما تفرضه منصات التواصل الاجتماعي من تحديات وانتشار مفردات دخيلة، يشدد البرلمان العربي على أن صون اللغة العربية اليوم لم يعد ترفًا ثقافيًا، بل هو واجب وطني وقومي يستدعي تكاتف المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية والتشريعية لحماية اللغة من التشويه والتهميش، وتعزيز حضورها في الفضاء الرقمي والتقني.

كما أكد البرلمان العربي أهمية دعم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتطوير مناهجها وأساليبها بما يواكب العصر ويخاطب الأجيال الجديدة، مع توسيع المبادرات التي تُعلي مكانة اللغة العربية في البحث العلمي والإبداع والمعرفة، وتُرسّخ استخدامها الصحيح في الإعلام والمحتوى الرقمي.

