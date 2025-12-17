قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح لانتخابات النواب بالشرابية يدعي التعسف ضد أنصاره.. الداخلية تكشف الحقيقة
القبض على رجل وسيدتين يدفعون رشاوى للناخبين بالمنوفية
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
جوتيريش: الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم لملايين اليمنيين

جوتيريش
جوتيريش
هاني حسين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم لملايين اليمنيين، حسبما افادت قناة " القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل .


وقال جوتيريش: بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن غير قابلة للاستمرار.

أما عن الاوضاع في السودان، أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب كردفان قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأدان الهجمات المروّعة بالطائرات المسيّرة التي استهدفت قاعدة كادوقلي في السودان، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجراح - جميعهم من أفراد الكتيبة البنجلاديشية لحفظ السلام التي تخدم في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكّر "جوتيريش" جميع أطراف النزاع في السودان بالتزامهم بحماية موظفي الأمم المتحدة والمدنيين، وقال إن الهجمات التي استهدفت قوات حفظ السلام في جنوب كردفان غير مبررة، ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها.

جوتيريش اخبار التوك شو اليمن الحوثيين الأمم المتحدة

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

يسرى نصرالله

يسري نصر الله: فىه فنانين نسيوا معنى السينما الحقيقي

عادل امام

كما حدث في الجنازة.. الزعيم عادل إمام يغيب عن عزاء شقيقته

ياسر جلال يعلق برسالة مؤثرة بعد انفصال مصطفى أبو سريع

أهدى وإن شاء الله خير.. ياسر جلال يعلق على انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

