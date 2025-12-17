جوتيريش: الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم لملايين اليمنيين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم لملايين اليمنيين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال جوتيريش: بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن غير قابلة للاستمرار.

أما عن الاوضاع في السودان، أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب كردفان قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأدان الهجمات المروّعة بالطائرات المسيّرة التي استهدفت قاعدة كادوقلي في السودان، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجراح - جميعهم من أفراد الكتيبة البنجلاديشية لحفظ السلام التي تخدم في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكّر "جوتيريش" جميع أطراف النزاع في السودان بالتزامهم بحماية موظفي الأمم المتحدة والمدنيين، وقال إن الهجمات التي استهدفت قوات حفظ السلام في جنوب كردفان غير مبررة، ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها.