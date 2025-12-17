قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ

مدارس النيل المصرية الدولية
مدارس النيل المصرية الدولية
ياسمين بدوي

أصدرت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا ، كشفت خلاله عن إصدار قرارات عاجلة بشأن واقعة الاعتداء على تلاميذ مدرسة النيل المصرية الدولية فرع الياسمين بالقاهرة

وجاء نص البيان الصادر من وحدة مدارس النيل المصرية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي :

انطلاقًا من مسؤوليتنا الكاملة تجاه أبنائنا الطلاب وحرصًا من إدارة المدارس على توفير بيئة تعليمية آمنة قائمة على الثقة والشفافية نود إحاطة سيادتكم علمًا بأنه قد تم إجراء حزمه من الاجراءات والقرارات الادارية اكثر تشددا مما سبق لضمان حوكمة امن ابناءنا الطلبة بالمدرسة في كافة المراحل.

وقد جاءت هذه القرارات في إطار إعادة تنظيم المنظومة الإدارية والتأكيد على عدم التهاون مع أي تقصير أو ممارسات لا تتوافق مع قيم المدرسة أو معايير حماية الأطفال، 
ومن أهمها: 
 

  •  إقالة السيدة مديرة المدرسة .
  •  إقالة السيدة مديرة مرحلة رياض الأطفال  .
  •  إقالة جميع أفراد الأمن سواء من ثبت تورطه أم لا  .
  •  إقالة عدد من المشرفات العاملين بمرحلة رياض الأطفال في ضوء نتائج التحقيق اللتي أجرتها إدارة الشؤن القانونية بالشركة والتي أثبتت وجود بعض التقصير والإهمال في أداء واجباتهم .
     
  •  تم إعادة هيكلة منظومة الأمن بالكامل داخل جميع الفروع مع استبعاد أي عناصر غير منضبطة وتشديد معايير اختيار أفراد الأمن لحين انهاء اجراءات التعاقد مع شركة امن وحراسات خاصه خلال فتره وجيزه جدا ان شاء الله. .
  • تم حظر أي تعامل مباشر أو منفرد بين أفراد الأمن وأطفال KG تحت أي ظرف وتعيين فرد امن ( سيدة ) علي مدخل مبني رياض الاطفال.
     
  • تم تركيب وتحديث كاميرات مراقبة حديثة تغطي جميع المداخل والمخارج والممرات باب التواليت ( رياض الاطفال) والساحات وكافة الأماكن المشتركة وغرف الأنشطة مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة للخصوصية.
  • تم تفعيل الاجتماعات الدورية مع كل السادة اولياء الامور في كل المراحل.  
  • تم وضع سياسات مكتوبة وصارمة لمكافحة أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش مع تطبيق مبدأ المحاسبة الفورية دون استثناء
  • تم فتح قنوات تواصل وإبلاغ آمنة لأولياء الأمور لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات تتعلق بسلامة الطلاب
  • تم إنشاء غرف مخصصة لمتابعة كاميرات المراقبة بكل فرع من فروع المدارس تعمل طوال اليوم الدراسي وتكون مزودة بشاشات المراقبة المتصلة بجميع الكاميرات
     
  • تم تعيين موظفات مختصات ومدربات لمتابعة كاميرات المراقبة بشكل دائم مع تسجيل أي ملاحظات أو تصرفات غير منضبطة والإبلاغ الفوري والمباشر لإدارة المدرسة لاتخاذ الإجراء اللازم دون أي تأخير
  • تم إصدار تعليمات مشددة بعدم دخول أفراد الأمن إلى حرم المدرسة الداخلي أو التواجد داخل المباني التعليمية نهائيًا ويقتصر دورهم على البوابات الخارجية فقط ومنع استخدامهم لأي مرافق داخلية مخصصة للطلاب أو العاملين بالمدرسة
  • تم إلزام جميع أفراد الأمن بإجراء تحاليل مخدرات دورية كشرط أساسي للاستمرار في العمل
  •  تم الالتزام بتقديم شهادات طبية ونفسية معتمدة وموثقة صادرة عن جهات رسمية وأطباء نفسيين معتمدين تثبت السلامة الصحية والنفسية لأفراد الأمن مع إعادة التقييم بشكل دوري وفقًا لسياسات المدرسة.

ونؤكد لحضراتكم أن أمن وسلامة أبنائنا خاصة أطفال KG وكذلك طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية يمثل أولوية قصوى وخطا أحمر لا يسمح بتجاوزه تحت أي مسمى وأن الإدارة الحالية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أعلى معايير الانضباط والرقابة.

نقدر ثقتكم الغالية، ونؤكد استمرارنا في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أبنائنا في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

قرارات وزير التربية والتعليم

من جانبها ، كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الاجراءات التي أعلن عنها السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب.

وفي إطار توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الاجراءات التالية:

  •  تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.
  •  مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.
  •  اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة  السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.

وحدة مدارس النيل مدارس النيل المصرية الدولية مدارس النيل التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

ترشيحاتنا

الزمالك

مصدر بالزمالك: سنحل أزمة فك القيد قريبا جدا والأمر سينتهي

برونو فرنانديز

برونو فرنانديز يفتح الباب للعب في الدوري الإيطالي

لقطات من مران الأهلي إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

لقطات من مران الأهلي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

بالصور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد