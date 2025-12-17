إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ

أصدرت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا ، كشفت خلاله عن إصدار قرارات عاجلة بشأن واقعة الاعتداء على تلاميذ مدرسة النيل المصرية الدولية فرع الياسمين بالقاهرة

وجاء نص البيان الصادر من وحدة مدارس النيل المصرية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي :

انطلاقًا من مسؤوليتنا الكاملة تجاه أبنائنا الطلاب وحرصًا من إدارة المدارس على توفير بيئة تعليمية آمنة قائمة على الثقة والشفافية نود إحاطة سيادتكم علمًا بأنه قد تم إجراء حزمه من الاجراءات والقرارات الادارية اكثر تشددا مما سبق لضمان حوكمة امن ابناءنا الطلبة بالمدرسة في كافة المراحل.

وقد جاءت هذه القرارات في إطار إعادة تنظيم المنظومة الإدارية والتأكيد على عدم التهاون مع أي تقصير أو ممارسات لا تتوافق مع قيم المدرسة أو معايير حماية الأطفال،

ومن أهمها:



إقالة السيدة مديرة المدرسة .

إقالة السيدة مديرة مرحلة رياض الأطفال .

إقالة جميع أفراد الأمن سواء من ثبت تورطه أم لا .

إقالة عدد من المشرفات العاملين بمرحلة رياض الأطفال في ضوء نتائج التحقيق اللتي أجرتها إدارة الشؤن القانونية بالشركة والتي أثبتت وجود بعض التقصير والإهمال في أداء واجباتهم .



تم إعادة هيكلة منظومة الأمن بالكامل داخل جميع الفروع مع استبعاد أي عناصر غير منضبطة وتشديد معايير اختيار أفراد الأمن لحين انهاء اجراءات التعاقد مع شركة امن وحراسات خاصه خلال فتره وجيزه جدا ان شاء الله. .

تم حظر أي تعامل مباشر أو منفرد بين أفراد الأمن وأطفال KG تحت أي ظرف وتعيين فرد امن ( سيدة ) علي مدخل مبني رياض الاطفال.



تم تركيب وتحديث كاميرات مراقبة حديثة تغطي جميع المداخل والمخارج والممرات باب التواليت ( رياض الاطفال) والساحات وكافة الأماكن المشتركة وغرف الأنشطة مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة للخصوصية.

تم تفعيل الاجتماعات الدورية مع كل السادة اولياء الامور في كل المراحل.

تم وضع سياسات مكتوبة وصارمة لمكافحة أي شكل من أشكال الإساءة أو التحرش مع تطبيق مبدأ المحاسبة الفورية دون استثناء

تم فتح قنوات تواصل وإبلاغ آمنة لأولياء الأمور لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات تتعلق بسلامة الطلاب

تم إنشاء غرف مخصصة لمتابعة كاميرات المراقبة بكل فرع من فروع المدارس تعمل طوال اليوم الدراسي وتكون مزودة بشاشات المراقبة المتصلة بجميع الكاميرات



تم تعيين موظفات مختصات ومدربات لمتابعة كاميرات المراقبة بشكل دائم مع تسجيل أي ملاحظات أو تصرفات غير منضبطة والإبلاغ الفوري والمباشر لإدارة المدرسة لاتخاذ الإجراء اللازم دون أي تأخير

تم إصدار تعليمات مشددة بعدم دخول أفراد الأمن إلى حرم المدرسة الداخلي أو التواجد داخل المباني التعليمية نهائيًا ويقتصر دورهم على البوابات الخارجية فقط ومنع استخدامهم لأي مرافق داخلية مخصصة للطلاب أو العاملين بالمدرسة

تم إلزام جميع أفراد الأمن بإجراء تحاليل مخدرات دورية كشرط أساسي للاستمرار في العمل

تم الالتزام بتقديم شهادات طبية ونفسية معتمدة وموثقة صادرة عن جهات رسمية وأطباء نفسيين معتمدين تثبت السلامة الصحية والنفسية لأفراد الأمن مع إعادة التقييم بشكل دوري وفقًا لسياسات المدرسة.

ونؤكد لحضراتكم أن أمن وسلامة أبنائنا خاصة أطفال KG وكذلك طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية يمثل أولوية قصوى وخطا أحمر لا يسمح بتجاوزه تحت أي مسمى وأن الإدارة الحالية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أعلى معايير الانضباط والرقابة.

نقدر ثقتكم الغالية، ونؤكد استمرارنا في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أبنائنا في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

قرارات وزير التربية والتعليم

من جانبها ، كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الاجراءات التي أعلن عنها السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب.

وفي إطار توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الاجراءات التالية:

تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.

مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.