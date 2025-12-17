منتخب المغرب يسعي لحصد لقب أمم إفريقيا الغائب منذ 49 عاما

يسعي المنتخب المغربي الي استمرار صحوته الكبيرة في حصد لقب بطولة الأمم الأفريقية التي يستضيفها خلال الفترة من 21 ديسمبر الي 18 يناير المقبل .

وحققت الكرة المغربية إنتصارات مذهله الفترة الأخيرة اذا حلت رابعا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر وفازت بكاس العالم للشباب الأخيرة بتشيلي وتأهل منتخبها الثاني لنهائي كأس العرب بخلاف انجاز دورة الإلعاب الأولمبية .

ويعول المنتخب المغربي كثيرا علي ثبات تشكيلته وقوامه الرئيسي تحت قيادة مدربه الوطني وليد الركراكي في حصد لقب غائب منذ 49 عاما، وفك لغز الفوز باللقب حين يستضيف البطولة في ملاعبه.

ويتوجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولي مع مالي وزامبيا وجزر القمر ، وقال وليد الركراكي:" ليس هناك اعذار ، فنحن في مهمة واضحة وهي الفوز باللقب وعدم خروجه من المغرب، كرة القدم الإفريقية تطورت بشكل كبير، وكل منتخب يمتلك لاعبين كبار. لكن سنلعب في ملاعب مميزة وأمام جمهور مغربي عالمي".

وأضاف:" نحن في مجموعة قوية وليست سهله كما يتوهم البعض خاصة ان منتخب مالي اصبح كبير ويقدم مستويات مميزة وكذلك زامبيا التي واجهناها في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجزر القمر الذي كان الحصان الاسود لبطولة أمم افريقيا الأخيرة ".