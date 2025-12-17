قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
وسط غياب الزعيم.. يسرا وعمرو يوسف في عزاء والدة عمر متولي

عمر متولي
عمر متولي
شهد عزاء شقيقة الفنان عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي، والذي يقام بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان من بين الحضور الفنانة يسرا، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أحمد رزق، صلاح عبد الله، عمرو يوسف، أحمد فهيم، مجدي بدر، عماد زيادة، علاء مرسي، المخرج محمد ياسين، والفنان إسماعيل فرغلي، وغيرهم.


شهد عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام غيابه عن مراسم العزاء، بسبب التزامه بالعُزلة التامة، وغيابه عن التواجد في أي تجمعات.

كما تواجد نجليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم رامى عادل إمام، ومحمد إمام، وحضر أيضًا الفنان خالد ذكى والنجمة لبلبة، ومجموعة آخرين من المقربين.

وكان غاب الزعيم عادل إمام أيضا عن حضور جنازة شقيقته السيدة إيمان امام التى رحلت عن عالمنا، وشيع الجثمان من مسجد الشرطة بحضور ابنها عمر مصطفى متولى، وحرص على الحضور أحمد السعدنى واوس اوس ومحمد عبد الرحمن.

عمر متولي عادل إمام يسرا

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

