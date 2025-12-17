علياء صبحي تُشعل أجواء الكريسماس بحفل غنائي

أحيت علياء صبحي أول أمس حفلًا غنائيًا مميزًا ضمن احتفالات الكريسماس، وذلك في جزيرة الزمالك بجوار فندق سوفيتيل الجزيرة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، في أجواء احتفالية مبهجة.

وقدّمت علياء خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، كان أبرزها أغنية «يا ابن اللذينة» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وردد كلماتها معها، كما غنّت أحدث أعمالها الغنائية «أيامه فاتوه» ضمن فقرات الحفل.

وشهد الحفل مفاجأة خاصة للجمهور، حيث قدّمت علياء صبحي أغنية جديدة بعنوان «الحلو الغالي»، والتي تم تقديمها خصيصًا للحفل لأول مرة، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود صلاح، وتوزيع أحمد علي، على أن يتم طرح الأغنية قريبًا عبر جميع المنصات الموسيقية.

وعلى هامش الحفل، صرّحت علياء صبحي بسعادتها الكبيرة بالفترة الحالية، مؤكدة تركيزها الكامل على مسيرتها الغنائية واستعدادها لإحياء المزيد من الحفلات خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب طرح أعمال جديدة تحمل مفاجآت لجمهورها.

وكانت الفنانة الشابة قد تمكّنت مؤخرًا من حصد جائزة أفضل مطربة شابة لعام 2025 عن أغنيتها «يا ابن اللذينة»، التي تميزت بطابع شرقي راقص وكلمات جريئة، واعتُبرت خطوة مهمة ومتقدمة في مشوارها الفني.

