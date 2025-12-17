«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا

حجز فريق أوساسونا بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوز شاق على مضيفه هويسكا بنتيجة 4-2، في مواجهة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وأقيمت المباراة على ملعب الكوراز، وأدارها تحكيميًا الحكم فيكتور جارسيا فيردورا، وشهدت تقلبات عديدة في النتيجة وأداءً بطوليًا من هويسكا، أحد فرق دوري الدرجة الثانية، الذي نجح في إحراج ضيفه القادم من دوري الدرجة الأولى حتى الدقائق الأخيرة.

وكان هويسكا، صاحب المركز الخامس عشر في دوري الدرجة الثانية، هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 35 من الشوط الأول، مستغلًا حماسه الكبير وأفضليته النسبية أمام أوساسونا، الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الإسباني. إلا أن راؤول جارسيا أنقذ أوساسونا من التأخر، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينتهي النصف الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة وأجرى المدربان عدة تغييرات بحثًا عن هدف الحسم، لكن التنظيم الدفاعي والتسرع في إنهاء الفرص حالا دون تسجيل أهداف جديدة، ليحتكم الطرفان إلى الأشواط الإضافية.

ومع انطلاق الوقت الإضافي، عاد راؤول جارسيا ليمنح أوساسونا التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 95، غير أن هويسكا رفض الاستسلام، ونجح أكير كورتاجارينا في إدراك التعادل مجددًا في الدقيقة 105، ليضع الفريق الضيف تحت ضغط كبير.

وفي الشوط الإضافي الثاني، ظهرت خبرة أوساسونا بوضوح، حيث سجل أسير أوسامبيلا الهدف الثالث في الدقيقة 111، قبل أن يوجه أنتي بوديمير الضربة القاضية بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 118، ليحسم الفريق تأهله بعد مواجهة قوية ومثيرة.

وبهذا الفوز، ينجح أوساسونا في الإفلات من فخ مواجهة عنيدة أمام منافس قدّم أداءً مميزًا، ليؤكد تفوقه بخبرته ويواصل مشواره في بطولة كأس ملك إسبانيا بعد واحدة من أكثر مباريات الدور الثالث إثارة.