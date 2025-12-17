راسينج سانتاندير يُقصي فياريال من كأس ملك إسبانيا بمفاجأة مدوية

حقق فريق راسينج سانتاندير مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بضيفه فياريال بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الساردينيرو ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وودّع فريق الغواصات الصفراء البطولة مبكرًا أمام منافس ينشط في دوري الدرجة الثانية، رغم تفوقه في الاستحواذ وصناعة الفرص الخطرة على مدار اللقاء، إلا أن الفاعلية كانت من نصيب أصحاب الأرض.

وأدار اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني أسيدرو دياز، وشهدت المباراة أداءً قتاليًا وحماسًا كبيرًا من لاعبي راسينج، الذين قدّموا واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم أمام أحد كبار الدوري الإسباني.

ودخل راسينج سانتاندير المواجهة دون أي رهبة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق خوان كارلوس أرانا في الدقيقة السادسة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28 من الشوط الأول، مانحًا فريقه تقدمًا مريحًا بثنائية نظيفة أشعلت مدرجات الساردينيرو.

في المقابل، بدا فياريال متأثرًا بالبداية القوية لمضيفه، ورغم محاولاته للعودة خلال الشوط الأول، اصطدم بدفاع منظم وتألق لافت من حارس راسينج الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثّف فياريال ضغطه الهجومي سعيًا لتقليص الفارق ثم إدراك التعادل، ونجح أيوزي بيريز في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، ليشعل الدقائق الأخيرة من اللقاء.

إلا أن صمود دفاع راسينج سانتاندير وروح لاعبيه العالية حالا دون تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لأصحاب الأرض، الذين أقصوا أحد أبرز فرق الليجا، مؤكدين أن مفاجآت كأس الملك لا تعترف بالأسماء أو الفوارق بين الدرجات.