ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
رياضة

راسينج سانتاندير يُقصي فياريال من كأس ملك إسبانيا بمفاجأة مدوية

فياريال
فياريال

 

حقق فريق راسينج سانتاندير مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بضيفه فياريال بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الساردينيرو ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وودّع فريق الغواصات الصفراء البطولة مبكرًا أمام منافس ينشط في دوري الدرجة الثانية، رغم تفوقه في الاستحواذ وصناعة الفرص الخطرة على مدار اللقاء، إلا أن الفاعلية كانت من نصيب أصحاب الأرض.

وأدار اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني أسيدرو دياز، وشهدت المباراة أداءً قتاليًا وحماسًا كبيرًا من لاعبي راسينج، الذين قدّموا واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم أمام أحد كبار الدوري الإسباني.

ودخل راسينج سانتاندير المواجهة دون أي رهبة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق خوان كارلوس أرانا في الدقيقة السادسة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28 من الشوط الأول، مانحًا فريقه تقدمًا مريحًا بثنائية نظيفة أشعلت مدرجات الساردينيرو.

في المقابل، بدا فياريال متأثرًا بالبداية القوية لمضيفه، ورغم محاولاته للعودة خلال الشوط الأول، اصطدم بدفاع منظم وتألق لافت من حارس راسينج الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثّف فياريال ضغطه الهجومي سعيًا لتقليص الفارق ثم إدراك التعادل، ونجح أيوزي بيريز في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، ليشعل الدقائق الأخيرة من اللقاء.

إلا أن صمود دفاع راسينج سانتاندير وروح لاعبيه العالية حالا دون تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لأصحاب الأرض، الذين أقصوا أحد أبرز فرق الليجا، مؤكدين أن مفاجآت كأس الملك لا تعترف بالأسماء أو الفوارق بين الدرجات.

راسينج سانتاندير فياريال كأس ملك إسبانيا

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

الهجرة غير الشرعية

أستاذ بـ الأزهر يحذر الشباب من الهجرة غير الشرعية: اقتحام الدول ليس حقًا

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: الإقامة في بلد غير مسلم لا حرج فيها طالما توافرت القدرة على العبادات

وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة"

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

