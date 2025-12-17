سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

مع اقتراب شهر يناير، يستعد الملايين من المواطنين لـ دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير2026، وذلك تجنباً لقطع خدمة التليفون الأرضي وكذلك قطع خدمة الإنترنت في حالة عدم السداد لفترة طويلة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026، وكذلك خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ودفع فاتورة تليفون أونلاين ..

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2026

يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي بدءً من يوم 1 وتستمر إلى يوم 20 شهريًا، وبذلك يمكن للمستخدمين من دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير يوم الثلاثاء 20-1-2026، وسهلت الشركة وسائل دفع فواتير التليفون الأرضي أون لاين على المواطنين.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير2026

تشمل طرق السداد الدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقات الائتمان من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق، أو من خلال فروع الشركة المنتشرة بجميع المحافظات، إضافة إلى منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري، أمان، مصاري، Bee، خدماتي، وضامن.



تتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل للاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي، بما يسهل على العملاء معرفة قيمة الفاتورة وسدادها في أي وقت ومن أي مكان.

يمكن للعملاء الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات .. اضغط هنا لـ سداد فاتورة التليفون الأرضي

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

ادخل على موقع الشركة المصرية للاتصالات ادخل كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي في خانة الاستعلام المخصصة، اضغط على إظهار الفاتورة تظهر قيمة الفاتورة الحالية والمستحقات السابقة إن وجدت.

كيف اعرف فاتورة التليفون كام؟

كما يمكن معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 أو عبر تطبيق "My WE" المتاح للهواتف المحمولة، والذي يتيح أيضًا خدمات السداد الإلكتروني ومتابعة الاستخدام الشهري.

دفع فاتورة التليفون الأرضي من انستا باي



-افتح تطبيق انستا باي على الموبايل.

-ادخل على دفع فواتير التليفون – الإنترنت.

-اختر شبكة WE.

-اختر فاتورة التليفون الأرضي.

-سجل رقم التليفون الأرضي.

-اضغط على التالي.

-لتظهر قيمة الفاتورة المستحقة.

-اختر دفع.

-وسيتم حساب ودفع فاتورة التليفون الأرضي من الحساب البنكي على انستا باي.