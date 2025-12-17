قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
رشا عوني

مع اقتراب شهر يناير، يستعد الملايين من المواطنين لـ دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير2026، وذلك تجنباً لقطع خدمة التليفون الأرضي وكذلك قطع خدمة الإنترنت في حالة عدم السداد لفترة طويلة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026، وكذلك خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ودفع فاتورة تليفون أونلاين .. 

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2026

يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي بدءً من يوم 1 وتستمر إلى يوم 20 شهريًا، وبذلك يمكن للمستخدمين من دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير يوم الثلاثاء 20-1-2026، وسهلت الشركة وسائل دفع فواتير التليفون الأرضي أون لاين على المواطنين.

رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير قبل تطبيق الغرامة المالية (ادفع قبل قطع الخدمة) | المصري اليوم
دفع فاتورة التليفون الأرضي

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير2026

تشمل طرق السداد الدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقات الائتمان من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق، أو من خلال فروع الشركة المنتشرة بجميع المحافظات، إضافة إلى منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري، أمان، مصاري، Bee، خدماتي، وضامن.
 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل للاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي، بما يسهل على العملاء معرفة قيمة الفاتورة وسدادها في أي وقت ومن أي مكان.

يمكن للعملاء الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات .. اضغط هنا لـ سداد فاتورة التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد انتهاء السداد | المصري اليوم
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

  1. ادخل على موقع الشركة المصرية للاتصالات
  2. ادخل كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي في خانة الاستعلام المخصصة، 
  3. اضغط على إظهار الفاتورة
  4. تظهر قيمة الفاتورة الحالية والمستحقات السابقة إن وجدت.

كيف اعرف فاتورة التليفون كام؟

كما يمكن معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 أو عبر تطبيق "My WE" المتاح للهواتف المحمولة، والذي يتيح أيضًا خدمات السداد الإلكتروني ومتابعة الاستخدام الشهري.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم - عالم المال
سداد فاتورة التليفون الأرضي


دفع فاتورة التليفون الأرضي من انستا باي


-افتح تطبيق انستا باي على الموبايل.

-ادخل على دفع فواتير التليفون – الإنترنت.

-اختر شبكة WE.

-اختر فاتورة التليفون الأرضي.

-سجل رقم التليفون الأرضي.

-اضغط على التالي.

-لتظهر قيمة الفاتورة المستحقة.

-اختر دفع.

-وسيتم حساب ودفع فاتورة التليفون الأرضي من الحساب البنكي على انستا باي.

فاتورة التليفون الارضي دفع فاتورة التلفون الارضي يناير 2026 طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون دفع فاتورة التليفون اولانين دفع فاتورة التليفون انستاباي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

الزغبي: حصار ترامب لناقلات النفط الفنزويلية يمهد لمواجهة بحرية قد تشمل روسيا وإيران

محافظ الغربية

محافظ الغربية: حل مشكلات الصرف وتكثيف النظافة وتمهيد الطرق بالمحلة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. هل ترديد الأذكار بعد الصلاة من تمام صحتها.. وحكم مصافحة المصلين بعد الصلاة.. وهل الجلوس والمشي او الإتكاء على المقابر حرام؟

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد