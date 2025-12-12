قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أدمن صفحة فبرك صورة لتحصيل رجال الشرطة غرامات من سائقي توصيل الطلبات
اكتب اسمك على القمر.. ناسا تفتح التسجيل المجاني لمرافقة مهمة أرتميس II| إيه الحكاية؟
فيضانات تاريخية تضرب واشنطن.. ارتفاع المياه يتجاوز 5 أمتار وإجلاء عشرات الآلاف
الصحة: تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرا
لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير
تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025
أزهري يوجه رسالة للأسر وطريقة التعامل مع أسئلة الأطفال
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
محمد غالي

يواصل عدد كبير من المواطنين متابعة كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر في ظل استمرار الشركة المصرية للاتصالات في تطوير خدماتها الرقمية التي تسهم في تسهيل إجراءات السداد وتعزيز منظومة التحول الإلكتروني، بما يقلل من التزاحم أمام مراكز الخدمة ويتيح للمستخدمين إتمام معاملاتهم بسرعة وأمان.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

تقدم الشركة المصرية للاتصالات مجموعة من الوسائل الإلكترونية الحديثة لسداد الفواتير بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي. 

ويمكن للمستخدم دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2025 عبر قنوات متعددة توفر سهولة في الاستخدام ودقة في الخدمة.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2025

تصدر الفاتورة في موعدها المعتاد، مع إمكانية السداد خلال فترة السماح المقررة. 

وفي حال عدم السداد يتحول الخط إلى نظام الاستقبال فقط، مع منح مهلة إضافية قبل تطبيق غرامة تأخير قدرها 10 جنيهات أو 1.5% من قيمة الفاتورة، ثم قطع الخدمة مؤقتا إلى حين سداد المستحقات.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

توفر الشركة عدة وسائل ميسرة للاستعلام عن الفاتورة وسدادها دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وتشمل:
الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق My WE
استخدام ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي
الدفع المباشر في فروع الشركة المصرية للاتصالات
خدمات الدفع الإلكتروني مثل فودافون كاش وفوري وإي آند موني واورنج كاش ووي باي، إضافة إلى ماكينات شركات الدفع مثل سداد وBee وخدماتي وأمان والأهلي ممكن ومصاري
مكاتب البريد المصري

طرق الاستعلام عن الفاتورة

يمكن للعملاء التعرف على قيمة الفاتورة ومواعيد الاستحقاق من خلال عدة قنوات:
الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف الأرضي
الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم 19777 وتسجيل رقم الخط
تطبيق My WE

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025 عبر الهاتف المحمول

يتيح الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام الإلكتروني بخطوات بسيطة تمكن المستخدم من معرفة قيمة الفاتورة وسدادها بسهولة. 

وتتضمن خطوات الاستعلام:
الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات
اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
إدخال رقم الهاتف الأرضي مسبوقا بكود المحافظة
الضغط على إظهار الفاتورة لعرض القيمة المستحقة
اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء عبر فوري أو مكاتب البريد أو فروع WE في مختلف المحافظات

