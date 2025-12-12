معهد التخطيط القومي يعقد برنامج خدمة مجتمع حول"استراتيجية مصر 2030 ومبادرة بداية لبناء الإنسان

نظم مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي برنامج خدمة المجتمع حول "استراتيجية مصر 2030 ومبادرة بداية لبناء الإنسان"، لعدد من طلاب كليتي الإعلام بنين وبنات – جامعة الأزهر الشريف، وذلك على مدار يومي 7، 8 ديسمبر 2025.، وذلك بمشاركة أ.د. مجدة إمام مديرة المركز، وأ.د. زينات طبالة، وأ.د. عزة الفندري، ود. أحمد ممدوح إسماعيل.

التعاون بين المعهد والجامعات والمؤسسات الأخرى

وفى هذا الإطار أوضح الأستاذ الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن أنشطة خدمة المجتمع تأتي في ضوء التعاون بين المعهد والجامعات والمؤسسات الأخرى، في مجالات التدريب والتثقيف والتوعية وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد تضمن البرنامج عددًا من المحاضرات التي قدّمها خبراء المعهد حول مكونات التعليم والثقافة والصحة في استراتيجية مصر 2030، وكذلك التعرف على مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري، إلى جانب التعريف بتاريخ المعهد العريق في مجال التخطيط القومي والتنمية المستدامة، واختتم البرنامج بجولة للطلاب في المعهد شملت زيارة مكتبة المعهد والاستوديو وصالة الجيم.