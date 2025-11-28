قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التخطيط القومي يعقد سمينار بعنوان تطور السياسات والإستراتيجيات السكانية المصرية وتأثيراتها الاقتصادية

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025/ 2026 حول “تطور السياسات والاستراتيجيات السكانية المصرية وتأثيراتها الاقتصادية” من تقديم د. أحمد معروف المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وأدار الحلقة د. محمد المغربي مدرس الإدارة الاستراتيجية بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، وذلك بحضور أ. د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ. د.خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث الدراسات العليا، وعدد من الباحثين من داخل المعهد وخارجه والمتخصصين والمهتمين بهذا الشأن.

واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على السياسات السكانية في مصر وتأثيرها على النمو الاقتصادي بإعتبارها قضية مركزية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، مستعرضة التطور التاريخي لمراحل الزيادة السكانية في مصر والوثائق والخطط الاستراتيجية منذ أوائل الخمسينات حتى العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.

وأشارت الحلقة إلى أهمية السياسات السكانية والتي تمثل إطارا عاما للجهود الحكومية عبر التأثير في عناصر النمو وتوزيع خصائص السكانية بما يتناسب مع حجم المشكلة مع الالتفات إلى أهمية الخطة القومية للسكان في مصر بإعتبارها أداة لتحقيق أهداف السياسة القومية للسكان وتمثل استجابة مجتمعية للأوضاع الديموغرافية الحالية المستقبلية.

وفي ختام الحلقة تم التأكيد على ضرورة ترجمة الإدارة السياسية إلى إجراءات محلية ملموسة في السياسات والتشريعات القطاعية، إلى جانب العمل على إدارة الملف السكاني من منظور اقتصادي سياسي، واستحداث إطار مؤسسي مرن وتكامل يعالج القضية السكانية ويضمن تحمل الشركاء لمسؤولياتهَم، وكذلك وضع آلية محلية للم تابعة والتقييم تعتمد على مؤشرات تقاس بواسطة جهات مستقلة وفقا لمؤشرات دولية، فضلا عن التركيز على تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المتاحة. 

