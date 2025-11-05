رئيس معهد التخطيط القومي: تعزيز التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية

أكد رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور أشرف العربي، أن المعهد يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون البحثي والعلمي الدولي في مجالات التنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن استضافة المعهد للاجتماع السنوي لمشروع/DIONYSUS/ تمثل خطوة مهمة نحو دعم الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE Nexus)، بما يواكب جهود الدولة المصرية في دمج البعد البيئي والمناخي في خطط التنمية الوطنية.



جاء هذا خلال استضافة معهد التخطيط القومي الاجتماع السنوي لمشروع DIONYSUS Consortium Meeting، أحد المشروعات الدولية الممولة من برنامج PRIMA التابع للاتحاد الأوروبي، في إطار دوره الرائد كمركز وطني للتميز في مجال التخطيط والتنمية في مصر.



وأوضح أن مشروع DIONYSUS يُعد من أبرز المبادرات البحثية التطبيقية التي تسعى إلى خلق منصة فعالة للتعاون بين الباحثين وواضعي السياسات ومؤسسات البحث العلمي في دول حوض البحر المتوسط، مؤكدًا أن هذا النوع من المشروعات يسهم في بناء القدرات البحثية وتعزيز التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المشتركة، وخاصة في ظل المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.



وأشار إلى أن استضافة معهد التخطيط القومي لهذا الحدث الدولي تعكس دوره الريادي كمركز وطني للتميز في مجال التخطيط والتنمية، وانسجامًا مع توجهاته منذ تأسيسه عام 1960 نحو دعم السياسات القائمة على الأدلة، وتنفيذ مشروعات خضراء ومتكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.



وقال إن:" مشروع DIONYSUS يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين دول البحر المتوسط، يسهم في تعميق المعرفة العلمية وتبادل الخبرات، ويعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف البحث العلمي لخدمة السياسات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



ومن جانبه، أعرب الدكتور عمر عماوي – ممثل برنامج PRIMA – عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي في دعم الأنشطة البحثية الدولية في مجالات الربط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE Nexus)، مشيرًا إلى أن نجاح واستمرارية برنامج PRIMA يرتكزان على النتائج الملموسة والمخرجات التطبيقية التي تحققها مشروعات مثل DIONYSUS، والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دول المتوسط.



ودعا إلى مواصلة تبادل الخبرات ونشر المعرفة بين الشركاء، مؤكدًا أن مشروعات PRIMA تركز على الحلول المبتكرة والمستدامة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المشتركة.