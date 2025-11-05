حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل علِق اللبان “العلكة” في ملابسك ولا تعرفين كيف تتخلصين منه؟ لا تقلقي فهذه المشكلة المزعجة تحدث للجميع، خاصة للأطفال والطلاب، لكن المفاجأة أن هناك حيلة سهلة وفعّالة لإزالة اللبان من الملابس دون إفسادها أو ترك أي أثر لزج.

في هذا المقال، سنكشف لك أسرع طريقة لإزالة اللبان من القماش باستخدام أدوات بسيطة موجودة في كل بيت، لخبيرة الإقتصاد المنزلى هدى زعرب.

 ما السبب وراء صعوبة إزالة اللبان من الملابس؟

  • اللبان مصنوع من مواد مطاطية لاصقة، تلتصق بالألياف بقوة، خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة.
  • ولهذا فإن محاولة فركه أو سحبه مباشرة تؤدي غالبًا إلى تمزيق القماش أو ترك بقع دهنية.
  • لكن السر في التخلص منه هو تجميده أو تليينه بطريقة ذكية تجعل نزعه أسهل كثيرًا.

الطريقة الأولى: إزالة اللبان باستخدام الثلج

  • ضعي قطعة من الملابس المصابة باللبان في كيس بلاستيكي.
  • أدخليها إلى الفريزر لمدة ساعة تقريبًا حتى يتجمد اللبان تمامًا.
  • بعد إخراجها، استخدمي سكينًا غير حاد أو ملعقة بلاستيك لتقشير اللبان برفق.
  • إذا تبقى أثر بسيط، مرّري عليه قطعة قماش مبللة بماء دافئ ومسحوق غسيل.
  •  النتيجة: اللبان سيتفكك بسهولة دون أي تلف في القماش.

الطريقة الثانية: إزالة اللبان بالحرارة الكيّ

ضعي قطعة ورق زبدة أو كيس ورق بنّي فوق مكان اللبان.

  • مرّري المكواة الساخنة فوق الورق لبضع ثوانٍ.
  • ستلاحظين أن اللبان بدأ يلتصق بالورق بدل القماش.
  • كرري الخطوة حتى يزول تمامًا، ثم اغسلي الملابس كالمعتاد.

نصيحة: لا تستخدمي هذه الطريقة مع الأقمشة الحساسة مثل الحرير أو الشيفون.

الطريقة الثالثة: إزالة اللبان بالخل أو الكحول

  • ضعي القليل من الخل الأبيض الدافئ أو الكحول الطبي على بقعة اللبان.
  • اتركيه لبضع دقائق حتى يلين اللبان.
  • استخدمي فرشاة أسنان قديمة أو سكينًا بلاستيكيًا لإزالته بلطف.
  • اغسلي القطعة بالماء والصابون لإزالة أي بقايا.
  • هذه الطريقة فعّالة خصوصًا مع الأقمشة القطنية أو الجينز.

حيل إضافية للتنظيف الكامل بعد إزالة اللبان

  • استخدمي مناديل مبللة بزيت جوز الهند أو الفازلين لإزالة أي آثار دهنية.
  • أضيفي القليل من بيكربونات الصوديوم على البقعة قبل الغسيل لتفتيح اللون.
  • اغسلي الملابس بالماء البارد أولًا قبل إدخالها إلى الغسالة.

تجارب المستخدمين

  • جربت طريقة التجميد ونجحت فورًا، اللبان خرج بسهولة دون أي أثر
    الخل فعّال جدًا خاصة على الجينز، لم أصدق النتيجة
