بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

نشرت الفنانةمى عمر ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

تفاصيل إطلالة مى عمر..

وتألقت مى عمر، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية قميص ابيض ونسقت معه جرافت باللون الاسود و استكملت إطلالتها ببنطلون اسود به بعض الكوسر وهو ما جعل إطلالتها تبدو كأنها فتاه فى العشرينات.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مى عمر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مى عمر، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

إليكم الصور..