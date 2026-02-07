قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استفسار القوات البحرية.. إيران تبدأ الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية
حبس وغرامات مليونية.. النائب العام يحيل تشكيلا عصابيا دوليا للمحاكمة الجنائية
إيران تهدد بتفعيل الردع البحري في الخليج حال تصاعد التهديدات العسكرية
رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية
التردد متاح.. قناة مجانية تنقل لقاء الأهلي والشبيبة في دوري أبطال إفريقيا
عاش الزمالك وجماهيره.. الغندور يتغنى بتفوق الأبيض رغم تعدد الأزمات
وزير العدل: استقلال القضاء الدستورى ركيزة أساسية فى الدولة لتحقيق الاستقرار
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل
ضغوط سياسية.. بيل كلينتون يدعو إلى جلسة استماع علنية في تحقيقات إبستين
أرسنال يواجه ساندرلاند لتعزيز حظوظه فى الفوز بالدوري الإنجليزي
هنيدي قالي هتموت".. تفاصيل فقدان أيمن بهجت قمر 55 كيلوجرامًا من وزنه
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
رياضة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب حسين آيت أحمد بمدينة تيزي أوزو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، بينما يخوض شبيبة القبائل اللقاء تحت ضغط كبير، في ظل موقفه الصعب بجدول الترتيب، وحاجته الماسة لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له آمال المنافسة.

موقف الأهلي وشبيبة القبائل قبل المواجهة

يدخل الأهلي المباراة وهو متصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين، ويأمل في حسم التأهل مبكرًا أو الاقتراب خطوة إضافية من دور الثمانية، خاصة في ظل اشتعال المنافسة داخل المجموعة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل شبيبة القبائل المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط، بعد نتائج متذبذبة في الجولات الماضية، كان آخرها الخسارة أمام الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد، ما يزيد من صعوبة مهمته أمام حامل اللقب.

نتائج الجولة الماضية

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة السابقة خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1، في لقاء شهد أداءً متوازنًا من الفريق الأحمر، بينما فشل شبيبة القبائل في تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما سقط على أرضه أمام الجيش الملكي.

الطاقم التحكيمي للمباراة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الزيمبابوي برايتون شيمين لإدارة اللقاء، ويعاونه أرسينيو تشايدراك من موزمبيق كمساعد أول، وإدجار ريموك من زيمبابوي كمساعد ثانٍ، في مواجهة يُنتظر أن تتسم بالقوة والالتحامات البدنية.

قائمة الأهلي لمباراة اليوم

واختار المدير الفني الدنماركي ييس توروب قائمة تضم عددًا من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات، أبرزهم:
محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمد علي بن رمضان، أليو ديانج، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، محمد شريف، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب، في إطار سعي الجهاز الفني لتحقيق التوازن الفني داخل الملعب.

ترتيب مجموعة الأهلي

يتصدر الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم الجيش الملكي ثالثًا بنفس الرصيد، فيما يتذيل شبيبة القبائل الترتيب بنقطتين، ما يمنح اللقاء طابعًا مصيريًا خاصة للفريق الجزائري.

القناة الناقلة لمواجهة الأهلي

تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال إفريقيا، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء لمناقشة الجوانب الفنية وخطط الفريقين.
 

