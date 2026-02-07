موعد عودة البعثة من زامبيا.. تحرك جديد من الزمالك قبل مباراة سموحة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع إدارة الكرة في توفير طائرة لرحلة عودة الفريق الأول لكرة القدم من زامبيا عقب خوض مباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل عصر غد الأحد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا على نظيره فريق زيسكو الزامبي فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

يأتي ذلك من أجل توفير فترة راحة أطول للفريق قبل مواجهة سموحة المقرر لها يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، زامبيا عقب انتهاء المباراة على أن تعود إلى القاهرة بعد منتصف ليل يوم الإثنين المقبل.