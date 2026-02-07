جدول مباريات اليوم بالجولة السابعة من دوري السوبر لسيدات السلة

تُقام اليوم السبت، مباريات الجولة السابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وتُلعب اليوم 4 مباريات ضمن مجموعة المنافسة على اللقب، حيث يلتقي الأهلي نظيره سبورتنج، في الساعة السادسة مساءً، على صالة الأهلي، بينما يستضيف هليوبوليس نظيره مصر للتأمين، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على صالة هليوبوليس.

ويلتقي سموحة نظيره نيو جيزة في الساعة السادسة مساءً على صالة الدكتور حسن مصطفى، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً يواجه الجزيرة نظيره الصيد، على مركز شباب الجزيرة.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويُشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب