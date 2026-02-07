صراع القمة يشتعل في الليجا .. برشلونة يتمسك بالصدارة وريال مدريد يترقّب التعثر في جولة صعبة

تعود عجلة الإثارة للدوران من جديد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم مع انطلاق مباريات الجولة الثالثة والعشرين التي تحمل معها الكثير من الترقب والندية في ظل اشتعال الصراع على قمة جدول الترتيب بين برشلونة وريال مدريد في موسم يبدو أنه لن يحسم إلا في مراحله الأخيرة.

ويدخل يدخل الجولة وهو متربع على الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي مبكر وأي تعثر قد يقلب موازين المنافسة رأسًا على عقب.

برشلونة.. ماكينة انتصارات لا تهدأ

على ملعب كامب نو يستقبل برشلونة نظيره ريال مايوركا مساء السبت وهو اللقاء الذي يسعى من خلاله الفريق الكتالوني إلى مواصلة عروضه القوية وتعزيز موقعه في الصدارة.

ويعيش برشلونة واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين بالدوري الإسباني وواصل سلسلة انتصاراته في مختلف المسابقات ليصل إلى خمسة انتصارات متتالية في مؤشر واضح على استعادة الفريق لهويته القوية محليًا وقاريًا.

تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك بدا برشلونة أكثر توازنا من أي وقت مضى حيث جمع بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية وهو ما انعكس في النتائج والأرقام خاصة بعد نجاحه في حسم لقب الدوري الموسم الماضي وسعيه حاليًا للحفاظ على اللقب وتحقيق أرقام قياسية جديدة.

ولم تقتصر انتصارات برشلونة على الليجا فقط بل امتدت إلى كأس ملك إسبانيا حيث نجح في تجاوز ألباسيتي خارج أرضه بنتيجة 2-1 ليحقق فوزه السادس عشر في آخر 17 مباراة بجميع البطولات وهي أرقام تعكس حجم الاستقرار الفني والذهني داخل الفريق.

الغيابات والتغييرات المنتظرة

رغم الحالة الإيجابية لا يخلو برشلونة من الغيابات المؤثرة حيث يواصل الثلاثي بيدري وغافي وأندرياس كريستينسن الغياب بداعي الإصابة وهو ما يفرض تحديات على الجهاز الفني في بعض المراكز.

في المقابل تترقب الجماهير عودة المدافع الأورجوياني رونالد أراوخو للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ نوفمبر الماضي بعد فترة راحة خصصها النادي للاهتمام بجاهزيته البدنية والنفسية.

كما يواصل ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد تقديم مستويات لافتة ما يعزز حظوظه في الحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسي بينما قد يحصل البرتغالي جواو كانسيلو على فرصة الظهور من البداية بعد انتقاله مؤخرًا من الهلال السعودي.

مايوركا.. انتفاضة تصطدم بعقدة كامب نو

على الجانب الآخر يدخل ريال مايوركا المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة ويعيش حالة معنوية جيدة نسبيًا بعد فوزه الكبير على إشبيلية بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية.

لكن مهمة مايوركا تبدو في غاية الصعوبة خاصة أن الفريق لم يعرف طعم الفوز على ملعب كامب نو منذ مايو 2008 كما خسر آخر ثلاث مواجهات مباشرة أمام برشلونة بنتائج ثقيلة بلغ مجموع أهدافها 10 مقابل هدف وحيد.

ويغيب المدافع ماراش كومبولا بداعي الإصابة بينما يعول الفريق على المهاجم فيدات موريكي الذي يقدم موسمًا مميزًا بعد تسجيله 15 هدفًا حتى الآن إلى جانب استمرار ديفيد لوبيز في الخط الخلفي.

ريال مدريد.. مطاردة لا تتوقف

في مباراة أخرى لا تقل أهمية يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فالنسيا مساء الأحد على ملعب الميستايا في لقاء يحمل طابعًا خاصًا للفريقين.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال أي تعثر محتمل لبرشلونة وتحقيق الفوز لمواصلة الضغط في سباق الصدارة خاصة بعد استعادته نغمة الانتصارات محليًا بالفوز على رايو فايكانو 2-1 عقب خسارته الأوروبية أمام بنفيكا.

وفاز الفريق الملكي في أربع من آخر خمس مباريات بجميع البطولات ويبدو أكثر استقرارًا تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا الذي نجح في إعادة التوازن سريعًا بعد السقوط القاري.

ويعتمد الريال بشكل كبير على القوة التهديفية للنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 22 هدفًا في 21 مباراة ليصبح أحد أهم مفاتيح الفريق هذا الموسم إلى جانب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الذي يقدم أدوارًا متعددة أبرزها اللعب في مركز الظهير الأيمن.

فالنسيا.. صراع البقاء يزيد الضغط

أما فالنسيا فيخوض المباراة تحت ضغط كبير إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط ما يجعل كل مباراة بمثابة حياة أو موت.

الفريق أنهى شهر يناير بانتصارين متتاليين قبل أن يتعرض لهزيمتين متتاليتين أمام ريال بيتيس في الدوري وأتلتيك بلباو في كأس الملك ليعود القلق من جديد إلى جماهير الخفافيش.

ويفتقد فالنسيا خدمات جيلين أجيريزابالا وتييري كورييرا بسبب إصابات عضلية فيما يقود هوغو دورو الخط الأمامي ويواصل الحارس ستولي ديميترييفسكي حماية العرين مع استمرار عمر صادق في التشكيلة الأساسية بعد تسجيله هدفًا مؤخرًا.

جولة مزدحمة بالمواجهات

وتشهد الجولة الثالثة والعشرون عددًا من المباريات المهمة الأخرى حيث تُقام مواجهات السبت بين رايو فايكانو وريال أوفيدو وإشبيلية وجيرونا وريال سوسيداد وإلتشي إلى جانب مباراة برشلونة ومايوركا.

وفي مباريات الأحد يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع خيتافي وأتلتيك بلباو مع ليفانتي وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس قبل أن تختتم الجولة يوم الاثنين بلقاء فياريال وإسبانيول.