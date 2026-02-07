قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
الباسبور المصري يواجه القرار الأمريكي.. 51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة
مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام كانو: رابع إفريقيا "ليس إنجاز".. وسيراميكا كليوباترا الأفضل هذا الموسم

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
ياسمين تيسير

شدد إسلام كانو لاعب وادي دجلة، على أن تحقيق منتخب مصر المركز الرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب ليس إنجازًا، مؤكدًا أن جيله نشأ على الفوز بالبطولات وتربى على الثلاثية التاريخية لجيل حسن شحاتة.

وتابع "كانو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الجيل الحالي يستحق التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، لكنك تواجه منافسين أقوى كثيرًا بسبب أعداد المحترفين المتواجدين في أقوى الدوريات الأوروبية.

وأضاف لاعب وادي دجلة: سيراميكا كليوباترا هو أفضل نادي في الدوري المصري حاليًا من وجهة نظري، ومعه المصري يقدمان "حالة مختلفة"، وكذلك علي ماهر هو أفضل مدير فني، يقدم شكل مختلف وكرة مختلف للفريق ورغم المتغيرات يحافظ على النتائج الجيدة، الفريق يمتلك إسكواد ضخم من اللاعبين لو نجح في توظيفه بشكل صحيح سيحدث مفاجأة من العيار الثقيل، وإمام عاشور هو أفضل لاعب وأتمنى منه مراجعة حساباته، هو يستحق أن يلعب في مكان أفضل كثيرًا.

وأردف: اسم كانو التصق بي منذ كنت في الثامنة من عمري بفضل الشبه الكبير الذي كان بيني وبين كانو نجم منتخب نيجيريا الأسبق ولاعب أرسنال الإنجليزي.

وأنهى إسلام كانو حديثه: أنا شخص واقعي، عمري 32 عامًا، لا أعرف إلى متى سألعب كرة القدم، أتمنى استكمال مشواري الكروي في أفضل مستوى لأطول فترة ممكنة، وأتمنى استمرارية التطور واللعب في مكان أكبر لا أتخيله.

الدوري سيراميكا كليوباترا وادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر: 15 فيلما في مسيرتي.. ورغم ذلك لا تتم دعوتي للمهرجانات!

شمس البارودي

شمس البارودي تنتقد إحدى الفنانات بعد حديثها عن الحجاب

مها نصار

ردحتلى قدام الناس.. مها نصار تكشف تفاصيل خلافها مع هند صبري فى "مناعة"

بالصور

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد