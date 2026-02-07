إسلام كانو: رابع إفريقيا "ليس إنجاز".. وسيراميكا كليوباترا الأفضل هذا الموسم

شدد إسلام كانو لاعب وادي دجلة، على أن تحقيق منتخب مصر المركز الرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب ليس إنجازًا، مؤكدًا أن جيله نشأ على الفوز بالبطولات وتربى على الثلاثية التاريخية لجيل حسن شحاتة.

وتابع "كانو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الجيل الحالي يستحق التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، لكنك تواجه منافسين أقوى كثيرًا بسبب أعداد المحترفين المتواجدين في أقوى الدوريات الأوروبية.

وأضاف لاعب وادي دجلة: سيراميكا كليوباترا هو أفضل نادي في الدوري المصري حاليًا من وجهة نظري، ومعه المصري يقدمان "حالة مختلفة"، وكذلك علي ماهر هو أفضل مدير فني، يقدم شكل مختلف وكرة مختلف للفريق ورغم المتغيرات يحافظ على النتائج الجيدة، الفريق يمتلك إسكواد ضخم من اللاعبين لو نجح في توظيفه بشكل صحيح سيحدث مفاجأة من العيار الثقيل، وإمام عاشور هو أفضل لاعب وأتمنى منه مراجعة حساباته، هو يستحق أن يلعب في مكان أفضل كثيرًا.

وأردف: اسم كانو التصق بي منذ كنت في الثامنة من عمري بفضل الشبه الكبير الذي كان بيني وبين كانو نجم منتخب نيجيريا الأسبق ولاعب أرسنال الإنجليزي.

وأنهى إسلام كانو حديثه: أنا شخص واقعي، عمري 32 عامًا، لا أعرف إلى متى سألعب كرة القدم، أتمنى استكمال مشواري الكروي في أفضل مستوى لأطول فترة ممكنة، وأتمنى استمرارية التطور واللعب في مكان أكبر لا أتخيله.