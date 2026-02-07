قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنيدي قالي هتموت".. تفاصيل فقدان أيمن بهجت قمر 55 كيلوجرامًا من وزنه
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
الباسبور المصري يواجه القرار الأمريكي.. 51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة
مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تأجيل مباراة رايو فاييكانو وريال أوفييدو بسبب سوء أرضية ملعب فاييكاس

تأجيل مباراة رايو فاييكانو وريال أوفييدو بسبب سوء أرضية ملعب فاييكاس
تأجيل مباراة رايو فاييكانو وريال أوفييدو بسبب سوء أرضية ملعب فاييكاس
إسراء أشرف

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» اليوم، السبت، تأجيل مباراة رايو فاييكانو وضيفه ريال أوفييدو، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الليجا، وذلك بسبب سوء حالة أرضية ملعب «فاييكاس».

وجاء قرار التأجيل قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة، بعدما تبين عدم جاهزية أرضية الملعب لاستضافة المباراة، ما دفع الرابطة إلى اتخاذ قرارها حفاظًا على سلامة اللاعبين.

وشهدت الساعات التي سبقت اللقاء حالة من التوتر داخل نادي رايو فاييكانو، حيث رفض لاعبو الفريق خوض الحصة التدريبية الأخيرة احتجاجًا على سوء أرضية ملعب التدريبات، إضافة إلى غياب المياه الساخنة في غرف الملابس لعدة أيام.

من جانبه، عبر نادي ريال أوفييدو عن استيائه من قرار التأجيل، وأصدر بيانًا رسميًا انتقد فيه توقيت الإعلان عن القرار، مؤكدًا أن الفريق تعرض لأضرار رياضية وتنظيمية، خاصة بعد تنقل البعثة والجماهير إلى العاصمة مدريد.

وأشار النادي إلى أنه يدرس بشكل جدي التقدم بطلب رسمي للمطالبة بنقاط المباراة واعتبارها فوزًا بنتيجة (3-0)، على خلفية ما وصفه بعدم الالتزام بتوفير الظروف المناسبة لإقامة اللقاء.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري الإسباني في وقت لاحق عن الموعد الجديد لإقامة المباراة.

رايو فاييكانو ريال أوفييدو لا ليجا الدوري الإسباني رابطة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

ظبط وقتك.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

إستخراج رخصة قيادة السيارة

في دقائق.. طريقة استخراج رخصة قيادة السيارة من مول مصر

خزين رمضان 2026

خزين رمضان 2026.. قائمة باحتياجات المنزل خلال الشهر الكريم

بالصور

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد