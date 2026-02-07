تأجيل مباراة رايو فاييكانو وريال أوفييدو بسبب سوء أرضية ملعب فاييكاس

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» اليوم، السبت، تأجيل مباراة رايو فاييكانو وضيفه ريال أوفييدو، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الليجا، وذلك بسبب سوء حالة أرضية ملعب «فاييكاس».

وجاء قرار التأجيل قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة، بعدما تبين عدم جاهزية أرضية الملعب لاستضافة المباراة، ما دفع الرابطة إلى اتخاذ قرارها حفاظًا على سلامة اللاعبين.

وشهدت الساعات التي سبقت اللقاء حالة من التوتر داخل نادي رايو فاييكانو، حيث رفض لاعبو الفريق خوض الحصة التدريبية الأخيرة احتجاجًا على سوء أرضية ملعب التدريبات، إضافة إلى غياب المياه الساخنة في غرف الملابس لعدة أيام.

من جانبه، عبر نادي ريال أوفييدو عن استيائه من قرار التأجيل، وأصدر بيانًا رسميًا انتقد فيه توقيت الإعلان عن القرار، مؤكدًا أن الفريق تعرض لأضرار رياضية وتنظيمية، خاصة بعد تنقل البعثة والجماهير إلى العاصمة مدريد.

وأشار النادي إلى أنه يدرس بشكل جدي التقدم بطلب رسمي للمطالبة بنقاط المباراة واعتبارها فوزًا بنتيجة (3-0)، على خلفية ما وصفه بعدم الالتزام بتوفير الظروف المناسبة لإقامة اللقاء.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري الإسباني في وقت لاحق عن الموعد الجديد لإقامة المباراة.