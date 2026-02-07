قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: جدل واسع حول تورط فرنسا في اغتيال سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي
القسم الخارجي

تتواصل ردود الفعل في ليبيا والدول المجاورة على حادثة اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسط تصاعد التكهنات حول الجهات المسؤولة عن العملية التي هزّت المشهد السياسي في البلاد.

ملابسات الحادثة

وأفادت مصادر إعلامية بأن سيف الإسلام القذافي تعرض لإطلاق نار داخل منزله في مدينة الزنتان على يد مسلحين مجهولين، وأعلنت عائلته وفاته في 3 فبراير 2026.

وحتى الآن لم تحدد الأجهزة الأمنية الليبية هوية المنفذين أو الجهات التي تقف وراء العملية، مما فتح الباب أمام شائعات وتكهنات واسعة داخل البلاد وخارجها.

شبهات التورط الفرنسي

قناة روسية نقلت عن مصادر وصفتها بـ"مطلعة" أن هناك تورطًا فرنسيًا محتملًا في اغتيال سيف الإسلام القذافي.

وأشار تقرير القناة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يكون سمح بتنفيذ عمليات سرية تستهدف "قادة غير مرغوب فيهم" في بعض الدول الإفريقية، بما فيها ليبيا، معتبرة أن سيف الإسلام كان من ضمن الشخصيات التي قد تُشكل تهديدًا للمصالح الفرنسية أو القدرة على إعادة توحيد ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن هذه المزاعم لا تزال غير مثبتة رسميًا، ولم تصدر أي بيانات رسمية من باريس أو طرابلس تؤكد أو تنفي أي دور فرنسي في الحادثة.

برز سيف الإسلام سياسيًا خلال حكم والده معمر القذافي، وكان يُنظر إليه كخليفة محتمل يسعى لإعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الانقسام والصراعات المسلحة منذ 2011. كما أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2021، والتي لم تُجر حتى الآن بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة في ليبيا.

تداعيات محتملة

يأتي اغتيال سيف الإسلام في وقت يشهد فيه الملف الليبي توترات متزايدة بين الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما قد يعقد جهود التسوية السياسية في البلاد. ويشير مراقبون إلى أن ترويج الشائعات عن تورط قوى أجنبية، خاصة فرنسا، قد يزيد من الانقسامات السياسية ويعقد مسار الحوار الوطني الليبي، خصوصًا مع تحالفات القوى الدولية المتنافسة في ليبيا والمنطقة.

حتى الآن اقتصرت ردود الفعل الدولية على بيانات حذرة، مع دعوات من بعض الدول إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل لتحديد ملابسات الاغتيال وضمان محاسبة المسؤولين عن العملية، فيما تحذر مصادر سياسية ليبية من أن انتشار مزاعم التدخل الخارجي قد يهدد الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

سيف الاسلام القذافي سيف الاسلام القذافي فرنسا اغتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

آيفون جديد

آبل تستعد لإطلاق iPhone 17e .. كم سعره المتوقع؟

iOS 26.4

مفاجآت آبل لمستخدمي آيفون.. اكتشف أبرز الميزات في تحديثي iOS 26.3 وiOS 26.4

أنثروبيك

نموذج أنثروبيك الجديد يكتشف 500 ثغرة برمجية عالية الخطورة

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد