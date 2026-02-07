تقرير: جدل واسع حول تورط فرنسا في اغتيال سيف الإسلام القذافي

تتواصل ردود الفعل في ليبيا والدول المجاورة على حادثة اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسط تصاعد التكهنات حول الجهات المسؤولة عن العملية التي هزّت المشهد السياسي في البلاد.

ملابسات الحادثة

وأفادت مصادر إعلامية بأن سيف الإسلام القذافي تعرض لإطلاق نار داخل منزله في مدينة الزنتان على يد مسلحين مجهولين، وأعلنت عائلته وفاته في 3 فبراير 2026.

وحتى الآن لم تحدد الأجهزة الأمنية الليبية هوية المنفذين أو الجهات التي تقف وراء العملية، مما فتح الباب أمام شائعات وتكهنات واسعة داخل البلاد وخارجها.

شبهات التورط الفرنسي

قناة روسية نقلت عن مصادر وصفتها بـ"مطلعة" أن هناك تورطًا فرنسيًا محتملًا في اغتيال سيف الإسلام القذافي.

وأشار تقرير القناة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يكون سمح بتنفيذ عمليات سرية تستهدف "قادة غير مرغوب فيهم" في بعض الدول الإفريقية، بما فيها ليبيا، معتبرة أن سيف الإسلام كان من ضمن الشخصيات التي قد تُشكل تهديدًا للمصالح الفرنسية أو القدرة على إعادة توحيد ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن هذه المزاعم لا تزال غير مثبتة رسميًا، ولم تصدر أي بيانات رسمية من باريس أو طرابلس تؤكد أو تنفي أي دور فرنسي في الحادثة.

برز سيف الإسلام سياسيًا خلال حكم والده معمر القذافي، وكان يُنظر إليه كخليفة محتمل يسعى لإعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الانقسام والصراعات المسلحة منذ 2011. كما أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2021، والتي لم تُجر حتى الآن بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة في ليبيا.

تداعيات محتملة

يأتي اغتيال سيف الإسلام في وقت يشهد فيه الملف الليبي توترات متزايدة بين الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما قد يعقد جهود التسوية السياسية في البلاد. ويشير مراقبون إلى أن ترويج الشائعات عن تورط قوى أجنبية، خاصة فرنسا، قد يزيد من الانقسامات السياسية ويعقد مسار الحوار الوطني الليبي، خصوصًا مع تحالفات القوى الدولية المتنافسة في ليبيا والمنطقة.

حتى الآن اقتصرت ردود الفعل الدولية على بيانات حذرة، مع دعوات من بعض الدول إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل لتحديد ملابسات الاغتيال وضمان محاسبة المسؤولين عن العملية، فيما تحذر مصادر سياسية ليبية من أن انتشار مزاعم التدخل الخارجي قد يهدد الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.