اليوم.. انطلاق الدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

تنطلق اليوم السبت، مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.
وتُقام اليوم 8 مباريات في الجولة الأولى كالتالي:
المجموعة الأولى
الاتحاد السكندري × الترسانة في الساعة السادسة مساءً، على صالة الاتحاد السكندري.
هليوبوليس × الأهلي في الساعة السابعة مساءً، على صالة هليوبوليس.
سموحة × سبورتنج في الساعة الثامنة مساءً، على صالة سموحة.
القناة × هليوليدو في الساعة الثامنة مساءً، على صالة القناة.
المجموعة الثانية
الزهور × وادي دجلة في الساعة السادسة مساءً، على صالة الزهور.
بتروجت × طلائع الجيش في الساعة السادسة مساءً، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.
مصر للبترول × الجزيرة في الساعة الثامنة مساءً، على صالة مصر للبترول.
الطيران × الزمالك في الساعة الثامنة مساءً، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.
وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:
المجموعة الأولى
الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.
المجموعة الثانية
الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.