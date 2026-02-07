اليوم.. انطلاق الدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

تنطلق اليوم السبت، مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وتُقام اليوم 8 مباريات في الجولة الأولى كالتالي:

المجموعة الأولى

الاتحاد السكندري × الترسانة في الساعة السادسة مساءً، على صالة الاتحاد السكندري.

هليوبوليس × الأهلي في الساعة السابعة مساءً، على صالة هليوبوليس.

سموحة × سبورتنج في الساعة الثامنة مساءً، على صالة سموحة.

القناة × هليوليدو في الساعة الثامنة مساءً، على صالة القناة.

المجموعة الثانية

الزهور × وادي دجلة في الساعة السادسة مساءً، على صالة الزهور.

بتروجت × طلائع الجيش في الساعة السادسة مساءً، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

مصر للبترول × الجزيرة في الساعة الثامنة مساءً، على صالة مصر للبترول.

الطيران × الزمالك في الساعة الثامنة مساءً، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.