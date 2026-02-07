قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. انطلاق الدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

دوري الطائرة
دوري الطائرة
محمد سمير

تنطلق اليوم السبت، مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وتُقام اليوم 8 مباريات في الجولة الأولى كالتالي:

المجموعة الأولى

الاتحاد السكندري × الترسانة في الساعة السادسة مساءً، على صالة الاتحاد السكندري.

هليوبوليس × الأهلي في الساعة السابعة مساءً، على صالة هليوبوليس.

سموحة × سبورتنج في الساعة الثامنة مساءً، على صالة سموحة.

القناة × هليوليدو في الساعة الثامنة مساءً، على صالة القناة.

المجموعة الثانية

الزهور × وادي دجلة في الساعة السادسة مساءً، على صالة الزهور.

بتروجت × طلائع الجيش في الساعة السادسة مساءً، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

مصر للبترول × الجزيرة في الساعة الثامنة مساءً، على صالة مصر للبترول.

الطيران × الزمالك في الساعة الثامنة مساءً، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

دوري السوبر الدور قبل النهائي

