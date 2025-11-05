قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%
بعد منافسة قوية مع «أندرو كومو».. فوز زهران ممداني بمنصب حاكم ولاية نيويورك
انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
وفاة مدرب أثناء مباراة بالدوري الصربي وسط انهيار اللاعبين
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية بقوة 6.2 درجة
واعد وممكن يتخطي أسماء كبيرة.. إعلامي يتغنى بأداء لاعب الأهلي محمد عبد الله
اللجان بوظت الكورة.. «الغندور» يعلّق على أزمة مدرب حراس الزمالك الجديد بعد تدريبه لنادٍ صهيوني
الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل
حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين
خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك «نهائي».. ومستحقات فرجاني ساسي أصبحت 880 ألف دولار
وزير الحرب الأمريكي: قتيلان في ضربة للجيش على قارب بالمحيط الهادئ
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تحطم طائرة شحن أمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد منافسة قوية مع «أندرو كومو».. فوز زهران ممداني بمنصب حاكم ولاية نيويورك

القسم الخارجي

أعلنت وكالة أسوشيتد برس أمريكية اليوم الأربعاء فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب حاكم ولاية نيويورك بعد 
منافسة قوية مع الحاكم السابق أندرو كومو - الذي ترشح كمستقل - والجمهوري كورتيس سليوا.

ودخل زهران ممداني  الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر 34 عامًا، الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء باعتباره المرشح المفضل لخلافة عمدة المدينة إريك آدامز بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية.

كان “ممداني” يمثل الجناح التقدمي في الحزب، حيث خاض الانتخابات على أساس برنامج يركز على تكاليف المعيشة ويعد بتغييرات هيكلية شاملة لمساعدة الطبقة العاملة في نيويورك.

تعهد بتجميد إيجارات الشقق المستقرة وتوفير رعاية أطفال مجانية وشاملة. كما يسعى إلى إنشاء متاجر بقالة مملوكة للمدينة لضبط أسعار المواد الغذائية وزيادة الضرائب على أغنى 1% من السكان.

وصف النقاد ممداني بأنه مُحرِّض مثاليّ عديم الخبرة، ومن غير المُرجَّح أن يُحقِّق أكثر وعوده طموحًا، وغير مُؤهَّل للإشراف على أكبر قوة شرطة ونظام مدارس عامة في البلاد. 

وحذَّر المستثمر الملياردير بيل أكمان من أن سياسات ممداني "ستقضي على وظائف مدينة نيويورك" و"ستدفع الشركات إلى الفرار". 

كما واجه “ممداني” انتقاداتٍ شديدة بسبب دعواتٍ سابقةٍ لخفض تمويل الشرطة، وهو موقفٌ تراجع عنه لاحقًا. 

