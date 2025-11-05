بعد منافسة قوية مع «أندرو كومو».. فوز زهران ممداني بمنصب حاكم ولاية نيويورك

أعلنت وكالة أسوشيتد برس أمريكية اليوم الأربعاء فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب حاكم ولاية نيويورك بعد

منافسة قوية مع الحاكم السابق أندرو كومو - الذي ترشح كمستقل - والجمهوري كورتيس سليوا.

ودخل زهران ممداني الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر 34 عامًا، الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء باعتباره المرشح المفضل لخلافة عمدة المدينة إريك آدامز بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية.

كان “ممداني” يمثل الجناح التقدمي في الحزب، حيث خاض الانتخابات على أساس برنامج يركز على تكاليف المعيشة ويعد بتغييرات هيكلية شاملة لمساعدة الطبقة العاملة في نيويورك.

تعهد بتجميد إيجارات الشقق المستقرة وتوفير رعاية أطفال مجانية وشاملة. كما يسعى إلى إنشاء متاجر بقالة مملوكة للمدينة لضبط أسعار المواد الغذائية وزيادة الضرائب على أغنى 1% من السكان.

وصف النقاد ممداني بأنه مُحرِّض مثاليّ عديم الخبرة، ومن غير المُرجَّح أن يُحقِّق أكثر وعوده طموحًا، وغير مُؤهَّل للإشراف على أكبر قوة شرطة ونظام مدارس عامة في البلاد.

وحذَّر المستثمر الملياردير بيل أكمان من أن سياسات ممداني "ستقضي على وظائف مدينة نيويورك" و"ستدفع الشركات إلى الفرار".

كما واجه “ممداني” انتقاداتٍ شديدة بسبب دعواتٍ سابقةٍ لخفض تمويل الشرطة، وهو موقفٌ تراجع عنه لاحقًا.