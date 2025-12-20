قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد
محمد غالي

يبحث مشجعو كرة القدم عن تردد القناة المفتوحة لنقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي أعلنت قناة مفتوحة جديدة نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ترد القناة المفتوحة لنقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية

والتي من المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير، بمشاركة 24 منتخبا، من بينها منتخب مصر، الذي يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

وأكدت قناة RTS1 السنغالية في بيان رسمي نقل جميع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بشكل مجاني، بما في ذلك مباريات منتخب مصر، الذي يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي.

قناة سنغالية تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا


تعد قناة RTS1 Sénégal من القنوات المفتوحة التي أعلنت نقل مباريات البطولة كاملة، وهو ما يتيح للجماهير متابعة منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 دون اشتراك مدفوع، مع بث جميع اللقاءات منذ المباراة الافتتاحية وحتى النهائي.

تردد قناة RTS1 Sénégal

يمكن استقبال القناة عبر البيانات التالية، التردد 11881، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، الاستقطاب عمودي، القمر الصناعي Eutelsat 9B.

طريقة استقبال القناة
يتم استقبال قناة RTS1 Sénégal من خلال فتح قائمة البحث في جهاز الاستقبال، ثم اختيار القمر الصناعي Eutelsat 9B، وإدخال بيانات التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب، ثم بدء البحث وحفظ الإعدادات.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025


أسفرت قرعة البطولة عن توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر، وضمت المجموعة الثانية منتخب مصر وجنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، وجاءت المجموعة الثالثة نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا، وضمت المجموعة الرابعة السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا، بينما جاءت المجموعة الخامسة الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان، وضمت المجموعة السادسة كوت ديفوار والكاميرون والجابون وموزمبيق.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025


يفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، ويواجه منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية يوم الجمعة 26 ديسمبر في تمام الساعة 5 مساء، ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا يوم الإثنين 29 ديسمبر في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب يوم 21 ديسمبر، وتستمر منافساتها حتى 18 يناير، مع نقل جميع المباريات عبر قناة RTS1 Sénégal بشكل مفتوح.

