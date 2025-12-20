موعد زواج أحمد العوضي.. مين العروسة؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصدر الحديث عن زواج الفنان أحمد العوضي اهتمام المتابعين خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تكرار الأسئلة حول ارتباطه بعد أكثر من عام على انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، إذ أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الزواج وبناء أسرة.

موعد زواج أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي خلال حضوره إحدى حفلات التكريم عن موعد زواجه، وذلك ردا على سؤال أحد الحاضرين، حيث قال إنه يعتزم الزواج خلال العام المقبل. 

وجاء هذا التصريح متسقا مع ما أعلنه مؤخرا أثناء احتفاله بعيد ميلاده، عندما أشار إلى أنه سيحتفل بهذه المناسبة العام القادم برفقة زوجته، دون الكشف عن هويتها.

وعلق العوضي على الانتقادات التي طالته بسبب حديثه المتكرر عن الزواج، مؤكدا تمسكه بقراره، مشيرا إلى أن الارتباط وتكوين أسرة أمر طبيعي ومشروع، وأنه لا ينوي الاستمرار دون زواج.

عروس أحمد العوضي

من المنتظر أن يتطرق أحمد العوضي للحديث عن تفاصيل حياته العاطفية والشخصية خلال ظهوره ضيفا في برنامج تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، حيث وجهت له سؤالا مباشرا حول العروس المنتظرة التي لم يكشف عن هويتها حتى الآن. 

وتشهد الحلقة المنتظرة كشف عدد من الجوانب الخاصة، في ظل تأكيده سابقا أنه فضل عدم الخوض في تفاصيل الانفصال وأسبابه.

أحمد العوضي يتحدث عن انفصاله ونجاحه الفني

كشف البرومو الترويجي للحلقة عن تناول عدد من الملفات المهمة، من بينها النجاح الذي حققه مسلسل فهد البطل خلال موسم رمضان 2025، بالإضافة إلى حرصه على التواجد بين جمهوره، حيث توجه إلى منطقة إمبابة لمشاهدة العمل مع الجمهور داخل أحد المقاهي.

وكان أحمد العوضي قد أثار جدلا واسعا خلال بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك، عندما تحدث عن مكانته الفنية، مؤكدا أنه يحظى بدعم كبير من جمهوره، وأن نجاحه الحقيقي يتمثل في نسب المشاهدة والتفاعل الجماهيري.

أحمد العوضي يرد على الجدل حول أجره

علق الفنان أحمد العوضي على الجدل المثار حول كونه من أعلى الفنانين أجرا في الدراما المصرية، وذلك خلال لقاء خاص، مؤكدا أن تركيزه الأساسي ينصب على محبة الجمهور وليس الأرقام، وأن الدعم الذي يتلقاه من متابعيه يمثل له القيمة الحقيقية لأي نجاح.

وأوضح أن التفاعل الصادق مع أعماله هو المعيار الأهم، مشيرا إلى حرصه الدائم على تقديم أدوار تليق بثقة الجمهور.

أعمال أحمد العوضي المقبلة

يواصل أحمد العوضي حاليا تصوير مشاهده في مسلسل علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويشاركه البطولة عدد من النجوم من بينهم يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

رضوى الشربيني تهاجم تصريحات أحمد العوضي

على جانب اخر، وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة عبر حسابها على فيسبوك، فسرها البعض على أنها هجوم غير مباشر على تصريحات أحمد العوضي، حيث تحدثت عن فرق السن والمكانة، في تعليق أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد الجدل مجددا حول تصريحات العوضي الأخيرة.

