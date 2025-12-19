قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
مصطفى بكري: شروط إسرائيلية تعطل الانتقال للمرحلة الثانية في غزة| فيديو
فن وثقافة

أحمد العوضي: سعيد بالتعاون مع درة في علي كلاي.. ونقدم ثنائيا مختلف يعجب الجمهور

أحمد العوضي ودرة فى مسلسل علي كلاي
أحمد العوضي ودرة فى مسلسل علي كلاي
أحمد إبراهيم

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمة درة لأول مرة من خلال مسلسل «على كلاي»، مؤكدًا أنها نجمة كبيرة وتقدّم دورًا مختلفًا ومميزًا ضمن أحداث العمل، وهو ما انعكس على أجواء التصوير والحماس داخل الكواليس.

وأوضح العوضي أن هذا التعاون الأول بينه وبين درة يحمل طابعًا خاصًا، معربًا عن أمله في أن يلقى هذا الثنائي الجديد إعجاب الجمهور عند عرض المسلسل، خاصة في ظل طبيعة القصة المختلفة وتنوع الشخصيات.

أبطال مسلسل علي كلاي 

يشارك في بطولة مسلسل «على كلاي» عدد كبير من النجوم، وهزم أحمد العوضي، درة، عصام السقا، رحمة محسن، سارة بركة، محمود البزاوي، طارق الدسوقي، انتصار، محمد ثروت، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، عمر رزيق، الشحات مبروك.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويُعد واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الموسم المقبل، نظرًا لقوة فريق العمل وطبيعة القصة التي تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية.

مسلسل علي كلاي

