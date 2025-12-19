قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

غادة عبد الرازق تعتذر عن مسلسل عاليا

غادة عبد الرازق
أحمد إبراهيم

قررت الفنانة غادة عبد الرازق الاعتذار عن مسلسل “عاليا” الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل. ولم يتم الكشف عن تفاصيل جديدة تخص مصير العمل او السبب وراء اعتذار غادة عبد الرازق. 

اقرأ أيضًا:

أعمال غادة عبد الرازق 

وكان أحدث أعمال غادة عبد الرازق، في السينما هو فيلم أحمد وأحمد، الذي تم عرضه مؤخرا في السينمات. 

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وفي الدراما، لعبت الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل شباب امرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

وشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق أعمال غادة عبد الرازق أفلام غادة عبد الرازق مسلسل عاليا

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
