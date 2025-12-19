غادة عبد الرازق تعتذر عن مسلسل عاليا

قررت الفنانة غادة عبد الرازق الاعتذار عن مسلسل “عاليا” الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل. ولم يتم الكشف عن تفاصيل جديدة تخص مصير العمل او السبب وراء اعتذار غادة عبد الرازق.

أعمال غادة عبد الرازق

وكان أحدث أعمال غادة عبد الرازق، في السينما هو فيلم أحمد وأحمد، الذي تم عرضه مؤخرا في السينمات.

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وفي الدراما، لعبت الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل شباب امرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.