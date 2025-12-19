قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين شرق مدينة غزة
13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة
بلاغات متبادلة بسبب مراجعة حسابات مدرسة دار التربية المملوكة للدجوي بالدقي
هالة صدقي تهنئ منتخب المغرب لتتويجه بـ كأس العرب: وحوش الكرة العربية
موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان.. والأعمال المستحبة
فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو
الحضري يهنئ الشناوي بعيد ميلاده: ربنا يبعد عنك عيون الناس الوحشة
فن وثقافة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

داليا مصطفى وشريف سلامة
داليا مصطفى وشريف سلامة
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن حقيقة عودتها الى الفنان شريف سلامة بعد حالة الجدل الواسعة التى أثيرت حولهما منذ فترة قصيرة. 

وقالت داليا مصطفى عبر لقائها فى برنامج et بالعربي : الله أعلم، النصيب واللي ربنا شايفه دايما بيكون الأصلح، مقتنعة بده، وربنا بيشوف حاجات أنت مش شايفاها ولا عارفها.

https://www.instagram.com/reel/DSajp4VFc4s/?igsh=MXNjcDJpaGh5Y29jNQ==

وأضافت داليا مصطفى : أن بوسي ونور الشريف عملوا عقدة لجيل كامل، لإنهم كانوا بالنسبالنا قصة حب لا تنتهي. 

داليا مصطفى تدعم احمد السقا

من ناحية أخرى وجهت الفنانة داليا مصطفى رسالة دعم للفنان أحمد السقا، بعد تعرضه لموجة من الانتقادات علي السوشيال ميديا عن موقفه الداعم للنجم المصرى محمد صلاح.

وقالت داليا مصطفى، فى فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام قائلة:" هو أحمد عمل إيه؟ أحمد مصرى، دافع عن محمد صلاح المصرى ضد موقف سخيف جداً بيحصل مع محمد صلاح، إحنا بقى كمصريين بنهاجم أحمد ليه؟».

وأضافت أن الهجوم على السقا غير مبرر، وده معروف بمواقفه الرجولية ودعمه للعديد من الأشخاص داخل الوسط الفنى وخارجه. 

واتمت :" أحمد راجل اوى وواقف جنب ناس كتير قوى، وله مواقف كتير فيها جدعنة».

واختتمت حديثها قائلة: «ليه نخلى قامة عندنا بالشكل ده تبقى محط استهزاء وسخافة وتريقة؟ من جيل جديد ممكن ميكونش عارف السقا بشكل قوى، ليه نعمل فى بعض كده، حرام بجد حرام».

داليا مصطفى شريف سلامة الفنانة داليا مصطفى الفنان شريف سلامة داليا مصطفى وشريف سلامة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

