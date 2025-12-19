قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين شرق مدينة غزة
13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة
بلاغات متبادلة بسبب مراجعة حسابات مدرسة دار التربية المملوكة للدجوي بالدقي
هالة صدقي تهنئ منتخب المغرب لتتويجه بـ كأس العرب: وحوش الكرة العربية
موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان.. والأعمال المستحبة
فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو
الحضري يهنئ الشناوي بعيد ميلاده: ربنا يبعد عنك عيون الناس الوحشة
الميكروب أثر سلبيا.. ابنة شقيقة طارق الأمير: مازال على أجهزة التنفس ويحتاج إلى شق حنجري

كشفت ابنة لمياء الأمير شقيقة الفنان طارق الأمير عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى بسبب أزمة قلبية. 

وقالت ابنة لمياء الأمير فى تصريح خاص لصدى البلد: ان حالة طارق الأمير مازالت كما هي وليس هناك أى تحسن واضح، كما انه مازال فاقدا للوعي ولا يدرك من حوله رغم أن عينيه مفتوحتان. 

وأضافت: السبب فى عدم تحسن حالته هو اصابته بميكروب داخل المستشفى وهو ما اثر سلبيا عليه ومازال على أجهزة التنفس وكان يحتاج الى شق حنجري الا ان هذا لا يمكن تنفيذه فى الفترة الحالية الا بعد تحسن حالته. 

وكان يحيى الأمير طالب الجمهور بالدعاء لشقيقه الفنان طارق الأمير بعد دخوله المستشفى، ونشر صورة تجمعهما، وعلق عليها: “عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخي طارق الأمير عن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا ترينا فيه سوءا أبداً، فهو في حالة حرجة جداً في العناية المركزة.”

طارق الأمير

طارق الأمير هو فنان مصري بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عددا من الأدوار البارزة ، مثل دور هاني في فيلم اللي بالي بالك عام 2003، ودور عبد المنصف في فيلم عسل أسود عام 2010، إضافة إلى مشاركاته في أعمال مثل صنع في مصر .

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

أسعار الليمون

أسعار الليمون خارج السيطرة| الكيلو وصل 90 جنيهًا.. وهذا موعد الانخفاض

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

النائب ميشيل الجمل

برلماني: زيارة البرهان للقاهرة رسالة حاسمة.. ومصر رسمت خطوطا حمراء لحماية السودان

مجلس النواب

برلماني: التسهيلات الحكومية الجديدة تعزز ثقة المستثمرين في مصر

النائب أكمل فاروق

نائب بالشيوخ: البناء في المدن الجديدة حل استراتيجي لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

