الميكروب أثر سلبيا.. ابنة شقيقة طارق الأمير: مازال على أجهزة التنفس ويحتاج إلى شق حنجري

كشفت ابنة لمياء الأمير شقيقة الفنان طارق الأمير عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى بسبب أزمة قلبية.

وقالت ابنة لمياء الأمير فى تصريح خاص لصدى البلد: ان حالة طارق الأمير مازالت كما هي وليس هناك أى تحسن واضح، كما انه مازال فاقدا للوعي ولا يدرك من حوله رغم أن عينيه مفتوحتان.

وأضافت: السبب فى عدم تحسن حالته هو اصابته بميكروب داخل المستشفى وهو ما اثر سلبيا عليه ومازال على أجهزة التنفس وكان يحتاج الى شق حنجري الا ان هذا لا يمكن تنفيذه فى الفترة الحالية الا بعد تحسن حالته.

وكان يحيى الأمير طالب الجمهور بالدعاء لشقيقه الفنان طارق الأمير بعد دخوله المستشفى، ونشر صورة تجمعهما، وعلق عليها: “عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخي طارق الأمير عن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا ترينا فيه سوءا أبداً، فهو في حالة حرجة جداً في العناية المركزة.”

طارق الأمير

طارق الأمير هو فنان مصري بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عددا من الأدوار البارزة ، مثل دور هاني في فيلم اللي بالي بالك عام 2003، ودور عبد المنصف في فيلم عسل أسود عام 2010، إضافة إلى مشاركاته في أعمال مثل صنع في مصر .