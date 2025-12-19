المعهد العالي للسينما ينظم ملتقى قسم التصوير 2025 .. صور

نظم اليوم المعهد العالي للسينما تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، "ملتقى قسم التصوير 2025"، وهو لقاء متميز يجمع بين خريجي وطلبة قسم التصوير بالمعهد.

وأعربت الدكتورة غادة جبارة عن سعادتها بهذا الحدث الهام الذي يجمع أجيالًا متعددة بثقافات وخبرات متنوعة.

وتابعت: اليوم، يجمعنا البيت الكبير، المعهد العالي للسينما، فى لقاء هام لتكريم عمالقة ساهموا في تشكيل ثقافتنا السينمائية، ولنستمع ونتحاور حول طموحات وإنجازات الأجيال الجديدة.

أقيم الملتقى بالمبنى الجديد للمعهد العالي للسينما،

بحضور نخبة من أبرز مديري التصوير في مصر،

حيث بدأت الفعاليات بالتقاط صورة جماعية، تلاها معرض للصور الفوتوغرافية.

وأخيرًا، تقديرًا لدور جيل ساهم بخبرته وتاريخه وعلمه في تطوير فن التصوير في مصر، قام المعهد العالي للسينما بتكريم مجموعة من الرواد، ابرزهم المخرج محسن محمد واسم مدير التصوير الراحل تيمور تيمور ومازن المتجول مخرج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والدكتور محمد عسر.