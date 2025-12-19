قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بفستان أبيض .. درة تستعرض جمالها في ظهور لافت

درة
درة
ميرنا محمود

شاركت الفنانة درة جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت درة بإطلالة شتوية لافتة، مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، ما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وأعلنت درة الانتهاء من تصوير فيلم «الست لما»، وذلك استعدادًا لطرحه خلال الفترة القادمة  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت درة: هتوحشوني يا بنات الحور.. آخر يوم تصوير فيلم الست لما.. فركش.

فيلم الست لما، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخريت العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.

درة صور درة اطلالات النجوم اعمال درة

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

