درة تؤدي مناسك العمرة.. شاهد

أدت النجمة التونسية درة، مناسك العمرة، فى المسجد الحرام بالأراضى المقدسة.

وشاركت درة جمهورها و متابعيها منشورًا لأوقاتها وهي تؤدي مناسك العمرة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت قد قالت الفنانة درة، إن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إنه شاركت في كل دورات المهرجان في الافتتاح والختام ومواكبة للمهرجان من أول سنة.



وأضافت درة، في لقاء على قناة "ام بي سي مصر"، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، محافظ على مستواه وبيتطور أكتر كل سنة وبقى من أهم مهرجانات العالم في عدد سنين قليلة.

وتابعت: أتمنى أكون في عمل سعودي أو عمل عربي، وبعتبر إني ممثلة عربية وبحاول أعمل أعمال مختلفة نعبر بيها عن قضايا مجتمعنا ونتكلم بكل اللهجات.

وأوضحت أننا لدينا قضايا إنسانية تخص كل إنسان في العالم، وفعلا في مواضيع مختلفة في الأفلام والمسلسلات لازم نقدمها، ولازم يكون لدينا قضايا إنسانية وليست قضايا المرأة فقط، فهناك قضايا الطفل والمرأة والرجل وعلينا تناول هذه المواضيع بشكل فني.