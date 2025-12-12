درة تسعرض أناقتها في ختام مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة درة في ختام مهرجان البحر الأحمر

خطفت درة الأنظار في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل باللون البينك المطرز بالكامل واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها.

تزينت درة بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.