نزل راجل كبير من أجل فتاة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لقيامه بإنزال أحد الركاب من كبار السن لركوب إحدى الفتيات ولدى إعتراض الركاب قام بالتعدى عليهم بالسب بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد (ناشر الخبر والمعنى به) وبسؤالهما أيدا ما جاء بالشكوى، كما تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية .





