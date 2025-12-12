غرفة القليوبية تستضيف رئيس "تنمية التجارة"

استقبل الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والوفد المرافق له في زيارة عمل استهدفت دعم خطط تطوير الخدمات التجارية بالمحافظة.

خلال الزيارة، قام الدكتور محمد عوض والدكتور الفيومي بتفقد جاهزية مكتب السجل التجاري "المميز" في الغرفة التجارية ببنها، والذي يمر حاليًا بمرحلة الافتتاح التجريبي. وتأتي عملية التفقد تمهيداً للافتتاح الرسمي للمكتب خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي من المتوقع أن يتم بحضور معالي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقد أكد الدكتور الفيومي على أن هذا المكتب الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل لخدمة مجتمع الأعمال في القليوبية بكفاءة عالية.

كما شملت جولة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مكاتب الخدمات الأخرى المتميزة التي يضمها "مركز التميز" بالغرفة التجارية بالقليوبية، والذي يوفر حزمة متكاملة من الخدمات المتعددة للتجار والمواطنين تحت سقف واحد.

استمع الدكتور عوض إلى شرح تفصيلي لدورة العمل داخل هذه المكاتب وآليات استمرار تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين. وشملت الجولة أيضاً زيارة لمكتبي السجل التجاري في بنها و طوخ لمتابعة مستوى الاستعدادات والإجراءات المتخذة لضمان التشغيل الأمثل وتقديم خدمة أكثر كفاءة وفاعلية.

وفي ختام الزيارة، صرح الدكتور محمد عوض بأن هذه الجولات تأتي في إطار خطة الجهاز الاستراتيجية للتوسع في تطوير ورفع كفاءة بيئة العمل في مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس الأعمال ودعم المناخ الاستثماري.