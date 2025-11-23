لتجهيز مكتب التوثيق.. بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية ومحافظة كفر الشيخ

وقع اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، اليوم الأحد، برتوكول تعاون بين محافظة كفر الشيخ، والغرفة التجارية والتى وقع عنها المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، لتجهيز مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية الجديد بمدينة كفر الشيخ، بما يضمن تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بسرعة ودقة، وتيسير الإجراءات وفق أحدث النظم الإدارية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل لصالح أهالينا بالمحافظة.

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء مكتب توثيق داخل الغرفة التجارية يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتكاملها مع القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات للتجار وأصحاب المشروعات.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة الخدمات وربطها بالقطاعات الحيوية ضمن خطة التحول الرقمي، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الخارجية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد أن وجود مكتب التوثيق سيوفر الوقت والجهد ويرتقي بمستوى الخدمات، ويعزز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية والغرفة التجارية، دعمًا لبيئة الأعمال والاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.