محافظات

لتجهيز مكتب التوثيق.. بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية ومحافظة كفر الشيخ

توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول
محمود زيدان

وقع اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، اليوم الأحد، برتوكول تعاون بين محافظة كفر الشيخ، والغرفة التجارية والتى وقع عنها المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، لتجهيز مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية الجديد بمدينة كفر الشيخ، بما يضمن تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بسرعة ودقة، وتيسير الإجراءات وفق أحدث النظم الإدارية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل لصالح  أهالينا بالمحافظة.

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء مكتب توثيق داخل الغرفة التجارية يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتكاملها مع القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات للتجار وأصحاب المشروعات.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة الخدمات وربطها بالقطاعات الحيوية ضمن خطة التحول الرقمي، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الخارجية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

 وأكد أن وجود مكتب التوثيق سيوفر الوقت والجهد ويرتقي بمستوى الخدمات، ويعزز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية والغرفة التجارية، دعمًا لبيئة الأعمال والاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

كفر الشيخ الغرفة التجارية محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

