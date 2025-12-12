قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
حمزة عبدالكريم: طموحي في الأهلي كبير.. واللعب في المنتخب شرف

ياسمين تيسير

أكد حمزة عبد الكريم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إنه يشعر بالفخر الشديد لتواجده داخل النادي، وإن الاهتمام الذي يحظى به خلال الفترة الأخيرة يعد نتاجًا طبيعيًّا لتواجده في كيان بحجم نادي القرن.

وأضاف حمزة في تصريحات للموقع الرسمي للاهلي: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع سواء أندية خارجية أو منتخبات وطنية وهذا أمر ليس جديدًا على النادي، مما يمنحني دوافع كبيرة ومسئولية مضاعفة لتقديم أفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة.

وتابع: لا أشغل نفسي بالضغوط التي تصاحب اللعب مع الفريق الأول، أصب كامل تركيزي على التدريبات وكيفية تطوير نفسي وأن يكون ردي من خلال الملعب فقط.. ومن الطبيعي أن يكون لاعبو الأهلي محور الحديث في كافة وسائل الإعلام.

وأكمل: اللعب في الأهلي شرف كبير لي، وأسعى لتقديم كل ما يمكنني حتى أصبح جديرًا بثقة الجهاز الفني. واهتمام الأندية الخارجية جاء بعد أن وفقت في الظهور بشكل مميز، سواء مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم أو من خلال تصعيدي للفريق الأول والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ومن خلال تواجدي ببطولة الدوري بالموسم الماضي.

وواصل : تواجدي في الأهلي كان حلمًا كبيرًا، عائلتي كلها أهلاوية ولديها تاريخ في الكرة الطائرة، لكنهم تركوا لي حرية اختيار اللعبة التي أعشقها وبالفعل حظيت بدعمهم، وبالتأكيد طموحاتي كبيرة في أن أحقق لنفسي تاريخًا كبيرًا مع النادي وأكون امتدادًا لعائلتي داخل الأهلي.

وتابع: كل لاعب داخل الأهلي يعرف جيدًا حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه.. تم تصعيدي للفريق الأول خلال الفترة الماضية وكان شعورًا لا يوصف عند تواجدي في غرفة الملابس بملعب مختار التتش.. كانت خطوة مهمة لتحقيق حلمي الأكبر.. وهو يوم لا يمكن أن أنساه بعد أن حصلت على دفعة كبيرة بعد أن أصبحت أمثل النادي الأهلي وأحمل مسئولية تجاه الجماهير العظيمة.

وأضاف: تواجدي مع الفريق الأول كان أشبه بالحلم.. أصبحت أتدرب إلى جانب اللاعبين الذين كنت أشاهدهم من خلال شاشات التلفزيون، وأصبحوا يقدمون لي المساعدة لكي أتطور وهو أمر ليس سهلًا بالمرة، ومع دعم اللاعبين واكتساب الخبرات منهم سوف أرد جميل الأهلي وأسعد الجماهير

وأوضح: التواجد في المباريات يمنحني دوافع كبيرة.. قبل المشاركة في المباراة تكون هناك حالة من الضغط العصبي بسبب وجود الجماهير الكبيرة، لكن عند المشاركة بالمباراة تختلف الأمور، وهو ما حدث معي بعد أن شعرت بدعم الجماهير ودخلت أجواء اللقاء.

وواصل: شرف كبير لي تواجدي في القائمة المبدئية للمنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يمنحني ثقة ودوافع، حتى أصبح جاهزًا في أي وقت، وأتمنى لهم التوفيق وتحقيق إنجاز كبير.

واختتم: لدي طموحات كبيرة للفترة المقبلة.. أتدرب بقوة وأعمل على تجهيز نفسي دائمًا حتى اصبح على قدر المسئولية لتشريف النادي، وأتمنى أن أستمر في الحصول على ثقة جماهير الأهلي والعمل على إسعادهم دائمًا.

