اتحاد الكرة يعلن موعد ولينك سحب تذاكر مونديال 2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح باب التقديم لجماهير المنتخب الوطني للمشاركة في سحب تذاكر كأس العالم FIFA 2026™ ضمن مرحلة PMA Supporters Sales Phase.

ووفقا لاتحاد الكرة يمكن للجماهير التقديم عبر الرابط:

https://fifa-fwc26-us.tickets.fifa.com/

وذلك باختيار السحب المخصص لمشجعي مصر وفق نظام “My Team – RSD”.

وتستمر المرحلة حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، ولن تُقبل الطلبات المقدمة بعد هذا الموعد.

كما أن التقديم ليس بنظام الأسبقية، وجميع الطلبات تعامل بالتساوي في السحب.

أي تذاكر غير مستخدمة من مخصص جماهير مصر سيتم تحويلها إلى مجموعات FIFA الأخرى.

ويمكنك الاطلاع على الصور المرفقة لضمان استكمال خطوات التقديم بشكل صحيح.

ويدعو الاتحاد جماهيره الكرام إلى الإسراع في تقديم الطلبات خلال الفترة المحددة.