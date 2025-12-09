عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين

قال الناقد الرياضي محمد عراقي، رئيس تحرير برنامج كورة كل يوم، إن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن مباراة دعم حقوق المثليين في كأس العالم، مؤكدًا أن القرار جاء احترامًا للقيم الدينية والثقافية للمصريين والإيرانيين.

رفض ديني وثقافي

وأوضح عراقي خلال برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامي مصطفي شردي أن التعاليم الدينية الإسلامية والفارسية لا تتقبل دعم أو الترويج للمثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أرسل أيضًا خطابًا مشابهًا يؤكد رفضه لهذه الفعاليات على هامش المباراة.

مناشدة للفيفا بالتدخل

وأضاف عراقي أن الاتحاد المصري ناشد الفيفا التدخل لضمان عدم حدوث أي فعاليات تتعارض مع القيم الدينية والثقافية للدول المشاركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت في إطار حماية المبادئ الأخلاقية والاجتماعية للمجتمعات المشاركة في البطولة.

مواقف دولية متوافقة

وأشار عراقي إلى أن هناك مواقف مماثلة دوليًا، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا الترويج للمثلية الجنسية، كما يوجد دعم من بعض الولايات الأمريكية للمواقف المحافظة التي تتوافق مع القيم التقليدية والثقافية للشعوب.